El Nasdaq 100 en caída libre

El índice tecnológico Nasdaq 100 ha comenzado la sesión de hoy con una clara tendencia bajista, reflejando la preocupación de los inversores tras la publicación de los datos del PIB de Estados Unidos, que han resultado inferiores a las expectativas del mercado. A esto se suman los resultados trimestrales de varias empresas clave del sector tecnológico, que han mostrado cifras por debajo de lo previsto, generando incertidumbre sobre el desempeño futuro del sector. El Nasdaq 100 100 inicia la jornada con caídas Los resultados y las cifras de ingresos de algunas de las principales empresas tecnológicas han sido decepcionantes, lo que ha contribuido a la caída del Nasdaq 100. Los futuros del índice retrocedieron un 0,46%, situándose en 19.457 puntos antes de la apertura del mercado. La combinación de un crecimiento económico más débil y expectativas de beneficios reducidas ha generado una mayor volatilidad en el sector tecnológico. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del Nasdaq 100 Los analistas estarán atentos a la evolución de los mercados en los próximos días, especialmente a las declaraciones de la Reserva Federal, que podrían influir en la dirección del mercado si se plantean cambios en la política monetaria. Además, la publicación de nuevos datos económicos y la evolución de la confianza del consumidor serán clave para determinar si la tendencia bajista del Nasdaq 100 se mantiene o si el mercado logra recuperar terreno. El Nasdaq 100 cotiza en torno a 19.195, un nivel que previamente desencadenó una tendencia alcista. Los alcistas buscarán recuperar el nivel de retroceso del 50% de Fibonacci, que durante mucho tiempo ha servido como soporte clave. Los bajistas, por su parte, buscarán bajar del nivel de retroceso del 61,8%, con el objetivo de alcanzar el mínimo de septiembre en 18.379. El RSI se encuentra por encima de la marca de 48,5, un nivel que históricamente ha indicado el retorno al impulso alcista al romperse. Mientras tanto, el MACD se está ampliando. Fuente: xStation Noticias de empresas Las acciones de Starbucks cayeron hasta un 7,4% tras reportar una disminución del 1% en las ventas comparables del segundo trimestre, lo que marca la quinta caída trimestral consecutiva, con una caída del 2% en las ventas comparables en EE. UU. La compañía registró un BPA ajustado de 41 centavos, por debajo de los 49 centavos estimados, e ingresos de 8.800 millones de dólares, ligeramente por debajo de las expectativas. "Sería negligente si no mencionara primero la dura realidad que tenemos ante nosotros: nuestros resultados financieros del segundo trimestre de 2025 fueron decepcionantes", declaró el director ejecutivo Brian Niccol, quien asumió el cargo en septiembre. Goldman Sachs rebajó la recomendación de Starbucks de comprar a neutral, citando un camino más largo hacia la recuperación de las ventas en Norteamérica, ya que la compañía trabaja para agilizar el servicio mediante personal adicional en las tiendas y un algoritmo para priorizar los pedidos. Las acciones de Norwegian Cruise Line se desplomaron hasta un 20% tras reportar un BPA ajustado para el primer trimestre de 7,0 centavos, por debajo de los 16 centavos del año anterior y de los 9,2 centavos estimados. Los ingresos disminuyeron un 2,9% interanual, hasta los 2.130 millones de dólares, mientras que la ocupación descendió del 104,6% al 101,5% y el número de pasajeros se redujo un 9,2%, hasta los 669.099. La compañía redujo su previsión de ocupación para todo el año 2025 a aproximadamente el 102,5%, desde el 103,4% anterior, pero mantuvo su previsión de ganancias por acción (GPA) anuales ajustadas de aproximadamente 2,05 dólares. «Si bien reconocemos que puede haber presiones potenciales en los ingresos, creemos que estas pueden compensarse eficazmente con la ejecución continua de nuestras iniciativas de ahorro de costes», declaró el director ejecutivo de la compañía. Tesla cae un 6% tras resultados decepcionantes y preocupaciones sobre el liderazgo de Musk Las acciones de Tesla han registrado una caída del 6%, reflejando la creciente incertidumbre entre los inversores tras la publicación de resultados financieros por debajo de las expectativas y el impacto de la estrategia de su CEO, Elon Musk. Factores detrás de la caída Resultados financieros débiles : Tesla reportó una caída del 71% en su beneficio neto en el primer trimestre, situándose en 409 millones de dólares , lo que ha generado dudas sobre la rentabilidad futura de la compañía.

Desaceleración en ventas : La empresa ha experimentado una reducción del 20% en ingresos por venta de automóviles , afectada por la menor demanda y la competencia creciente en el sector de vehículos eléctricos.

Incertidumbre sobre el liderazgo de Musk: La reciente decisión de Musk de reducir su implicación en el Gobierno de EE.UU. ha sido recibida con optimismo por algunos inversores, pero su activismo político sigue generando volatilidad en la percepción de la marca. Impacto en el mercado La caída de Tesla ha arrastrado a otros valores tecnológicos, contribuyendo a la tendencia bajista del Nasdaq 100 que ya había iniciado la jornada con pérdidas tras los datos del PIB de EE.UU. y los resultados empresariales decepcionantes. Perspectivas a futuro Los analistas seguirán atentos a la evolución de Tesla en los próximos meses, especialmente a su capacidad para recuperar la confianza del mercado y mejorar sus márgenes de beneficio. La empresa enfrenta desafíos clave, como la competencia de fabricantes chinos y la necesidad de mantener su liderazgo en innovación. ¿ Cómo invertir en el Nasdaq 100? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

