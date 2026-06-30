El Nasdaq 100 firma su mejor trimestre en años

- El Nasdaq 100 y el S&P 500 firman uno de sus mejores desempeños en años impulsado por los sectores de hardware y semiconductores
- Las ofertas de empleo del informe JOLTS sorprendieron al alza en mayo alcanzando las 7,594 millones
- El dólar estadounidense continúa ganando terreno a nivel global, empujando al par USD/JPY hasta el nivel de 162,4
- El Nasdaq 100 y el S&P 500 firman uno de sus mejores desempeños en años impulsado por los sectores de hardware y semiconductores
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- El dólar estadounidense continúa ganando terreno a nivel global, empujando al par USD/JPY hasta el nivel de 162,4
La sesión de cierre del segundo trimestre de 2026 trae calma y consolidación al parqué de Nueva York. Los contratos de futuros de los principales índices estadounidenses cotizan cerca de los niveles de cierre de la primera jornada de la semana. A pesar de que últimamente se ha hablado más de correcciones, el mercado despide uno de los mejores trimestres de los últimos años.
A nivel trimestral, el rendimiento se sitúa en torno al 25%, mientras que desde el comienzo de año el avance acumulado alcanza el 18%. Sin duda, los sectores de semiconductores, energía y hardware han sido los que mejor comportamiento han registrado. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB
Datos macro y el rally histórico de la tecnología
Hoy se han publicado datos clave para la economía estadounidense: el índice de confianza del consumidor y el informe JOLTS. El primero, que ilustra el optimismo de los estadounidenses respecto a la economía y sus finanzas personales, subió en junio hasta los 91,2 puntos, quedando por debajo de los 94,4 previstos por el mercado. Por su parte, el informe JOLTS de vacantes de empleo sorprendió con fuerza al alza: en mayo, el número de ofertas de trabajo subió a 7,594 millones frente a las 7,296 millones esperadas, lo que confirma la sólida salud del mercado laboral local.
Más allá de los datos macro, destaca el fortalecimiento del dólar estadounidense, especialmente frente al yen japonés, que ha alcanzado su nivel de mayor debilidad desde 1986, situando al par USD/JPY en el entorno de las 162,4 unidades.
Cierre de trimestre espectacular y rotación en los índices
Las bolsas americanas se preparan para cerrar una primera mitad de año excepcionalmente positiva, impulsadas por el rebote del segundo trimestre. El S&P 500 ha subido cerca de un 14% desde principios de abril, firmando su mejor trimestre en seis años. Por su parte, el Nasdaq 100 avanzó más de un 25%, registrando su mejor dato trimestral desde el segundo trimestre de 2020 (y el mejor desde 2001 si se excluye el rebote pospandemia).
La IA impulsa al Nasdaq 100
El Nasdaq 100 registra un importante rebote en el segundo trimestre de 2026.
El principal motor de estas subidas sigue siendo el bum inversor en torno a la inteligencia artificial (IA), en contraste con la debilidad de las empresas de software. Según estimaciones de Bloomberg Intelligence, se prevé que apenas 44 empresas vinculadas directamente a la tecnología de IA aporten casi el 60% de todo el crecimiento de beneficios del S&P 500 en el año natural 2026, creciendo a una tasa superior al 40% (casi tres veces más rápido que el resto del mercado).
Desde el inicio del año, las empresas de hardware e infraestructura de chips como Sandisk, Micron, Western Digital, Intel, Seagate, Marvell, Arm, Applied Materials, AMD o Lam Research han mostrado un gran desempeño. En el lado opuesto, firmas como Workday, Adobe o Thomson Reuters se están quedando rezagadas ante la revolución de la IA.
La sesión de hoy comienza de manera más bien tranquila, cerca de los niveles de cierre del lunes:
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Los contratos para el S&P 500 ganan un 0,15% en los primeros 20 minutos de negociación.
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Los contratos para el Nasdaq 100 crecen un 0,75%.
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El Dow Jones pierde aproximadamente un 0,07%, mientras que el Russell 2000 pierde un 0,15%.
El Nasdaq 100 continúa su rebote
El índice tecnológico al contado Nasdaq 100 cierra el trimestre con una subida de más del 25%, superando el promedio trimestral desde el comienzo de los años 80 de un 4,25%. Desde la perspectiva del análisis técnico, una vela verde tan poderosa y vertical en el intervalo trimestral (la lectura más alta desde el rebote post-pandemia y la era de las puntocom) indica claramente un mercado fuertemente sobrecomprado a medio y largo plazo. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) para muchos componentes relacionados se está acercando a niveles extremos. No obstante, mientras el impulso fundamental de los beneficios de los líderes de la revolución de la IA se mantenga al ritmo de las valoraciones de las acciones, la tendencia general sigue siendo fuertemente alcista, y los enfriamientos locales del mercado (como el retroceso de Bitcoin o la consolidación de Microsoft) son tratados en esta etapa por el capital como oportunidades para acumular acciones.
El Nasdaq 100 continúa el rebote de ayer y rompe por encima de los 30.000 puntos. Romper los 30.300 puntos, asociado con el retroceso de 23,6 del último impulso alcista, puede ser el preludio de un aumento hacia los máximos históricos, que están ligeramente por debajo de los 31.000 puntos.
Información clave desde el frente corporativo
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Sector de las Grandes Tecnológicas (Las Siete Magníficas): Se observan ánimos mixtos entre los gigantes tecnológicos en la apertura de la sesión. Nvidia (NVDA) sube un 1,4%, Alphabet (GOOGL) pierde un 0,6%, aunque al comienzo mismo de la sesión subía un 0,5%, y Microsoft (MSFT) gana un 0,9%, aunque esta última se dirige hacia el cierre de su peor mes desde diciembre de 2000.
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Tesla (TSLA): Perdió tanto como un 1,5% en la apertura, pero actualmente la caída se ha borrado en gran medida. Amazon (AMZN) retrocede un 0,4%.
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Semiconductores: El sentimiento alrededor del sector de los semiconductores se ve enfriado por informes desde Taiwán, donde agencias gubernamentales registraron las oficinas de Super Micro Computer en conexión con una investigación sobre el presunto contrabando de chips de Nvidia a China.
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AeroVironment (AVAV): Las acciones del fabricante de drones y sistemas de defensa se dispararon más de un 20% (alcanzando un pico del 36%). La compañía reportó resultados del cuarto trimestre fiscal que superaron claramente las expectativas de Wall Street y presentó una previsión de ingresos para 2027 que excede las estimaciones de los analistas.
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Enphase Energy (ENPH) & SolarEdge (SEDG): Las acciones de los productores americanos de tecnología solar están subiendo fuertemente (ENPH un 2,5%, SEDG un 5,7%) tras los informes de que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) está preparando un borrador de prohibición para la importación de inversores extranjeros a los EE. UU.
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Concentrix (CNXC): Las acciones de centros de llamadas se desplomaron un 20% después de que la empresa redujera drásticamente sus previsiones financieras para todo el año fiscal.
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Air Products (APD): El precio de las acciones sube un 8,8% a pesar de la información de que la empresa no procederá con el proyecto del Complejo de Energía Limpia de Luisiana y dará de baja contable hasta 2.900 millones de USD por esto en el tercer trimestre fiscal. Los inversores ven positivamente la renuncia al riesgo intensivo en capital.
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Comcast (CMCSA): Las acciones ganan un 0,8%, tras un movimiento inicial de más del 2%. Los analistas mantienen calificaciones positivas para el plan de escindir los activos de medios (NBCUniversal y Sky). Además, Deutsche Bank elevó su recomendación para las acciones a "Comprar" con un precio objetivo de 32 USD.
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MicroStrategy Inc. (MSTR): La firma de Michael Saylor pierde un 7,5% ante la caída del precio de Bitcoin por debajo de la barrera de los 60.000 USD y las decisiones de los analistas de rebajar los precios objetivo, lo cual está relacionado con un cambio en el modelo de financiación y un giro hacia la venta de tokens por parte de la empresa.
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