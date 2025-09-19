El Nasdaq 100 mantiene el optimismo

El Nasdaq 100 inicia la última sesión de la semana en terreno positivo, en un contexto marcado por la reciente reunión de la Reserva Federal, que dejó a los inversores con un sesgo optimista. A este impulso se suma la visita de Donald Trump al Reino Unido, que ha actuado como catalizador adicional tanto para el mercado estadounidense como para el británico.

Las acciones relevantes del Nasdaq 100

Dentro del Nasdaq 100, el sesgo alcista estuvo apoyado por el avance de Applovin (+1,5%), Palantir (+1,5%), Netflix (+0,5%) y Starbucks (+0,3%). En contraste, en el lado negativo destacan las caídas de Micron (-3,5%), Intel (-1,9%), Microchip (-1,7%) y Warner Bros (-0,1%).

En cuanto a las Siete Magníficas, el desempeño fue ampliamente positivo. Tesla encabezó las subidas con un alza del 1,8%, seguida por Apple (+1,5%), Microsoft (+0,6%), Amazon (+0,7%), Meta (+0,8%) y Alphabet (+0,3%). Nvidia también cerró en verde, aunque con un avance más moderado del 0,1%.

Sentimiento del Nasdaq 100

El Nasdaq 100 mantiene un sesgo positivo, impulsado por las expectativas generadas en torno al acercamiento entre Estados Unidos y Reino Unido. A ello se suma la previsión de que la próxima llamada entre el presidente estadounidense y su homólogo chino tenga un carácter constructivo, lo que refuerza el optimismo en el mercado.

Noticias del Nasdaq 100

Las acciones de Tesla (TSLA.US) avanzan un 2% tras el impulso de Elon Musk tanto con la compra de acciones de la compañía como con sus recientes declaraciones. El CEO reafirmó su compromiso con Tesla y con el resto de sus proyectos empresariales, lo que refuerza la confianza del mercado en su capacidad para transformar el modelo de negocio mediante el desarrollo de la inteligencia artificial y el despliegue futuro de los robotaxis.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

