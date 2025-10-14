El Nasdaq 100 retrocede un 1%

Conclusiones clave Wall Street espera el discurso de Jerome Powell, previsto para dentro de 2 horas

Se mantiene el cierre administrativo en Estados Unidos, por lo que los datos macroeconómicos siguen sin publicarse. Este factor limita la capacidad de los inversores para evaluar la situación de la economía americana. El mercado espera el discurso de Jerome Powell, que podría marcar la pauta de la semana. Dentro de la Fed, hoy también comentarán su opinión Andrew Bailey, Susan Walley y Austan Collins. Cada uno de estos discursos podría influir en la percepción y las expectativas a corto plazo sobre la política monetaria de la Fed. En este escenario, el Nasdaq 100 corrige un 1%, bajando hasta los 22.485 puntos. Fuente : Plataforma de XTB ¿Cómo invertir en el Nasdaq 100? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

