El Nasdaq 100 se dispara un 2,4% en la apertura

El sentimiento en la apertura de Wall Street es claramente positivo. El Nasdaq 100 repunta un 2,4% impulsado por los buenos resultados trimestrales de Nvidia y los datos de empleo no agrícola de EE. UU., que los inversores interpretan como una confirmación del ciclo de recortes de tipos de interés, aunque con la posibilidad de una pausa en diciembre.

Al inicio de la sesión del jueves en Wall Street, la mayoría de las grandes empresas suben, con las megacapitalizadas y las tecnológicas dominando tras los resultados de Nvidia.

Cotización del Nasdaq 100

El Nasdaq 100 retoma su tendencia alcista de largo plazo tras superar la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico). Cabe destacar que las subidas de hoy se basan en gran medida en la euforia generada por los resultados trimestrales de Nvidia, por lo que será crucial observar si la misma presión compradora se mantiene hasta el cierre de la sesión. Esto cobra importancia dado que hoy se produce el primer retesteo de la mencionada EMA de 50 días tras el retroceso de las últimas sesiones.

Fuente : Plataforma de XTB

Acciones destacadas dentro del Nasdaq 100

Nvidia (NVDA.US) sube un 4,5% tras presentar resultados trimestrales que superaron las expectativas y elevar sus previsiones ante la fuerte demanda de soluciones de IA. Los analistas respondieron con una serie de aumentos en el precio objetivo: Melius a 320 $, Wedbush a 230 $, Goldman Sachs y Jefferies a 250 $, y Barclays a 275 $ por acción. Morgan Stanley señala una "aceleración significativa" de la demanda y un aumento de los pedidos de la nueva arquitectura Blackwell. Los resultados trimestrales impulsaron un mayor crecimiento en las ventas de soluciones para centros de datos y la demanda de equipos de IA, lo que, según los analistas, se traducirá en un crecimiento superior a la media en los próximos informes. Para más información, consulte nuestra publicación anterior sobre Nvidia.

La última versión del software de conducción autónoma total (FSD v14) de Tesla (TSLA.US) ya iguala o supera el nivel de seguridad del conductor estadounidense promedio, lo que aumenta el optimismo de los analistas sobre el desarrollo del segmento de los taxis autónomos. El analista Alexander Potter mantuvo su recomendación de "Sobreponderar" y un precio objetivo de 500 dólares, citando una experiencia muy positiva con la demostración de conducción autónoma en Fremont. En una reunión con inversores en California, Tesla presentó las capacidades de FSD v14 y las actualizaciones de sus propios chips, el robot Optimus y el segmento de almacenamiento de energía en desarrollo. Los participantes en el evento evaluaron que el sistema FSD "funciona casi a la perfección", mientras que las versiones posteriores desarrollan la dinámica de un vehículo "casi autoconsciente".

Moderna (MRNA.US) baja un 0,25% en el precio de sus acciones tras publicar sus previsiones y anunciar sus planes de desarrollo para 2026, aunque aún reportó pérdidas en el tercer trimestre; el consenso para 2026 apunta a unos ingresos de 2.130 millones de dólares. La compañía planea ampliar su cartera de vacunas estacionales hasta seis para 2028, y actualmente tiene en marcha nueve ensayos clínicos de fase II y III. La compañía está reduciendo sus gastos en I+D y recortando su previsión de ventas para 2025, adaptando sus actividades a la menor demanda de vacunas contra la COVID-19. La previsión de costes operativos para 2026 ha aumentado hasta aproximadamente 4200 millones de dólares, y la compañía aspira a alcanzar la rentabilidad operativa en 2028.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el EQQB.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.