La apertura del mercado estadounidense está marcada por una baja volatilidad y un rango de negociación limitado. Los compradores están perdiendo impulso para superar el siguiente nivel de resistencia, lo cual es comprensible dado el aumento de aproximadamente el 12% desde el mínimo local.

La temporada de resultados continúa y los datos del sector financiero se están publicando gradualmente. Si bien la mayoría de los bancos y firmas de inversión lograron reportar ingresos y beneficios superiores a las expectativas, los márgenes de interés netos son mucho más débiles en muchos casos. Esto podría ser una desaceleración temporal del mercado o el inicio de una desaceleración estructural.

A pesar de la incertidumbre, el mercado se ve respaldado por las declaraciones de Donald Trump, quien afirma que la paz en el Golfo Pérsico es solo cuestión de tiempo.

Datos macroeconómicos

El índice NY Empire se situó en 11, frente a las expectativas de -0,5 (anterior: -0,2).

Más tarde, los inversores también podrán consultar los inventarios semanales de petróleo crudo y destilados.

Hacia el final de la sesión, se publicarán el llamado «Libro Beige» y los flujos netos de TIC.

Es posible que el discurso del miembro de la FED, Bowman, aporte información adicional.

Cotización del Nasdaq 100

Fuente: xStation5

El Nasdaq 100 se mantiene cerca de una fuerte zona de resistencia en torno a los 26.000 puntos. Es posible que el mercado necesite consolidarse antes de que se produzca una ruptura al alza de los máximos recientes; esta perspectiva se ve respaldada por un RSI claramente elevado. Si los compradores desean mantener la iniciativa, es necesario que el precio se mantenga al menos por encima de los 25.800 puntos. Un alejamiento de la resistencia podría propiciar una corrección más profunda y un retorno al nivel de Fibonacci del 23,6% o incluso al del 38,2%.

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