- El índice tecnológico sube por encima del 1% en la apertura
- Los positivos resultados trimestrales se imponen a la disputa comercial entre China y EE. UU.
- El índice tecnológico sube por encima del 1% en la apertura
- Los positivos resultados trimestrales se imponen a la disputa comercial entre China y EE. UU.
Donald Trump está intensificando una vez más las tensiones con China, insinuando una posible suspensión de las compras de aceite comestible del gigante asiático. La respuesta china es considerar la suspensión de las compras de soja a Estados Unidos, lo que genera inquietud entre los agricultores. Pese a ello, las señales positivas del mercado se están imponiendo, y el Nasdaq 100 sube 300 dólares en la apertura, situándose en los 22.815 puntos, lo que supone un avance del 1,3% intradía.
ASML reportó sólidos resultados financieros, con un alto nivel de pedidos de maquinaria para la fabricación de chips, lo que demuestra el impulso sostenido de la tendencia de la IA. Los inversores se mantienen optimistas ante la publicación de los resultados de mañana de la firma taiwanesa TSMC, el mayor fabricante de semiconductores del mundo y proveedor clave de empresas como Nvidia.
¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
3 mercados a seguir la próxima semana – (17.10.2025)
El Nasdaq 100 intenta recuperarse 🌿 La caída golpea a las acciones de uranio.
El Ibex 35 muestra debilidad
El S&P 500 empieza en rojo pero remonta
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.