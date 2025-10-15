Donald Trump está intensificando una vez más las tensiones con China, insinuando una posible suspensión de las compras de aceite comestible del gigante asiático. La respuesta china es considerar la suspensión de las compras de soja a Estados Unidos, lo que genera inquietud entre los agricultores. Pese a ello, las señales positivas del mercado se están imponiendo, y el Nasdaq 100 sube 300 dólares en la apertura, situándose en los 22.815 puntos, lo que supone un avance del 1,3% intradía.

ASML reportó sólidos resultados financieros, con un alto nivel de pedidos de maquinaria para la fabricación de chips, lo que demuestra el impulso sostenido de la tendencia de la IA. Los inversores se mantienen optimistas ante la publicación de los resultados de mañana de la firma taiwanesa TSMC, el mayor fabricante de semiconductores del mundo y proveedor clave de empresas como Nvidia.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

