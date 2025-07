El Nasdaq 100 comienza la sesión con un leve retroceso del 0,30%, en una jornada marcada por la cautela y la consolidación de los mercados financieros. Los inversores permanecen atentos a posibles novedades relacionadas con la guerra arancelaria, factor clave que ha generado volatilidad en los principales índices bursátiles en las últimas semanas. Tras una intensa subida que lo llevó cerca de sus máximos históricos, el Nasdaq 100 enfrenta ahora la presión de las grandes compañías tecnológicas que componen el índice. El mercado se encuentra en un punto de inflexión, a la espera de claridad sobre las negociaciones comerciales internacionales. Hasta la fecha, solo algunos países —entre ellos Reino Unido, China y Vietnam— han alcanzado acuerdos con Estados Unidos, mientras se acerca el vencimiento del plazo de 90 días para la reducción de aranceles. Según declaraciones recientes, el presidente Donald Trump anunciará esta tarde nuevas medidas unilaterales que podrían afectar las tarifas aplicadas a varios países. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Principales movimientos en el Nasdaq 100 Entre los movimientos más destacados del Nasdaq, las acciones de Tesla caen cerca del 7% tras el anuncio de su fundador, Elon Musk, sobre la creación de un nuevo partido político llamado "America Party". Esta iniciativa ha generado inquietud entre los inversores, quienes temen que Musk desvíe su atención de las operaciones empresariales para centrarse en objetivos políticos. Por su parte, Apple ha presentado una apelación contra la multa de 500 millones de euros (equivalente a 580 millones de dólares) impuesta por la Unión Europea. La compañía ha calificado la sanción como “sin precedentes” y considera que las exigencias del regulador sobre su tienda de aplicaciones App Store son “ilegales”. En el lado positivo del Nasdaq 100, Uber Technologies ha alcanzado un máximo histórico de 94,46 dólares por acción, elevando su capitalización bursátil a cerca de 196.000 millones de dólares. Este nuevo hito refleja la sólida expansión de la compañía y su capacidad de adaptación a las nuevas demandas del mercado en el sector de movilidad.

