- Los futuros del Nasdaq 100 caen un 2% por recogidas de beneficios y el temor al encarecimiento de la deuda para financiar proyectos de IA
- El mercado descuenta ahora un endurecimiento de 50 puntos básicos por parte de la Fed tras el tono duro de Kevin Warsh
- La gran cita de la semana pasa al viernes con el dato del PCE, que los analistas prevén que repunte peligrosamente hasta el 4,1%
- Micron pondrá a prueba al sector de semiconductores este miércoles con unos resultados clave para calibrar la demanda de memorias
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- Micron pondrá a prueba al sector de semiconductores este miércoles con unos resultados clave para calibrar la demanda de memorias
Wall Street entra en la sesión bajo presión por una oleada generalizada de recogida de beneficios, con el sector tecnológico situándose una vez más en el centro de las ventas. Los futuros del Nasdaq 100 caen más de un 2% a medida que los inversores cuestionan cada vez más si el rally impulsado por la inteligencia artificial se puede sostener en medio de las crecientes expectativas de nuevas subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. A los mercados les preocupa que los mayores costes de endeudamiento puedan pesar sobre las empresas que financian sus masivas inversiones en infraestructura de IA a través de deuda.
Micron y el PCE: ¿Una prueba de resistencia para el mercado?
Los mercados descuentan ahora un total acumulado de 50 puntos básicos en subidas de tipos por parte de la Fed para diciembre, frente a las expectativas de un único incremento de 25 puntos básicos de hace apenas dos semanas. El mayor desafío para el comercio general de la IA es la combinación de unas valoraciones elevadas tras un potente rally y la creciente preocupación de que la financiación de la infraestructura de IA pueda volverse significativamente más cara.
- La presión también se extiende a los valores de semiconductores, a pesar de que el Índice de Semiconductores de Filadelfia (SOX) alcanzó un máximo histórico solo un día antes. Alphabet, Meta, Microsoft y Amazon registraron fuertes caídas en la sesión anterior, confirmando que la recogida de beneficios se extiende a todo el complejo tecnológico de megacapitalización.
- Aunque los inversores siguen atentos a los acontecimientos en torno a Irán, los tipos de interés y las valoraciones continúan siendo la principal fuente de ansiedad en el mercado, por encima de la geopolítica. El evento clave de la semana será el informe de inflación del PCE del viernes. Los economistas esperan que el indicador de inflación preferido de la Fed suba al 4,1%, más del doble del objetivo del banco central.
- El informe de resultados de Micron, programado para publicarse tras el cierre del mercado estadounidense del miércoles, podría convertirse en una prueba crucial del sentimiento de los inversores hacia los chips de memoria y los semiconductores relacionados con la IA. Junto con SanDisk, Micron ha sido una de las empresas más beneficiadas por el bum en la demanda de chips de memoria. Surgieron preocupaciones adicionales después de que SpaceX acudiera al mercado de bonos poco después de su exitosa salida a bolsa, a pesar de reportar pérdidas netas el año anterior. La acción ya ha borrado la mayor parte de sus ganancias desde su debut bursátil del 12 de junio.
La gráfica a continuación ilustra los rendimientos extraordinarios generados por las principales empresas de chips de memoria desde el 1 de abril de 2025, destacando la agresividad con la que los inversores se han posicionado en torno al desarrollo de la infraestructura de IA.
Cotización del Nasdaq 100
Parte de la reciente presión vendedora podría estar vinculada al reequilibrio de carteras antes del cierre de junio. En un análisis reciente, J.P. Morgan sugirió que los fondos institucionales podrían vender más de 100.000 millones de dólares en acciones durante las próximas semanas. Cabe destacar que el retroceso comenzó poco después de que el Nasdaq 100 se acercara a máximos históricos cerca del nivel de los 31.000 puntos, formando potencialmente un patrón de doble techo. Si se desarrolla un escenario de corrección clásico de 1 a 1, no se puede descartar un movimiento hacia la zona de los 28.000 puntos. Por otro lado, el impulso alcista podría encontrar soporte alrededor de la media móvil exponencial de 50 días (EMA50), actualmente situada cerca de los 29.200 puntos y marcada por la línea naranja en el gráfico.
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