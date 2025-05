El oro cae más del 1% antes de la decisión de la Fed

El mercado estima una probabilidad de apenas un dígito porcentual de un recorte de tipos por parte de la Fed en la reunión de hoy. A pesar de los reiterados llamados de Donald Trump a una mayor flexibilización monetaria, quien incluso ha planteado la posibilidad de buscar argumentos para destituir al presidente Powell, es probable que el banco central se mantenga resistente a la presión gubernamental. La Fed se enfrenta actualmente a un complejo dilema: por un lado, los aranceles impuestos por Estados Unidos ya están generando presiones inflacionarias, a la vez que representan una amenaza para el mercado laboral en caso de una desaceleración económica. Por otro lado, los datos del mercado laboral se mantienen robustos y, si bien la inflación se ha moderado, numerosos indicadores sugieren un posible repunte. En consecuencia, surge la pregunta de si nos espera un período prolongado de tipos de interés sin cambios. Se avecinan dificultades inflacionarias. ¿Cuál será la decisión de la FED? Las cifras de inflación de marzo en Estados Unidos registraron una notable caída, alcanzando el 2,4 % interanual, igualando el nivel más bajo desde septiembre de 2024 y la lectura más débil desde febrero de 2021. Esta moderación se atribuye en gran medida a la caída de los precios de los combustibles, sin la cual probablemente no se habría observado una desaceleración tan pronunciada. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Si bien la reunión actual no incluirá proyecciones actualizadas, considerando el impacto de los aranceles y un claro resurgimiento de los subíndices de precios en las encuestas regionales y los índices ISM, es razonable anticipar que la inflación volverá a ser un tema relevante en Estados Unidos. Precisamente por esto, la Fed debe esperar el impacto tangible de los aranceles en los niveles de precios. Bloomberg sugiere que la previsión de inflación subyacente del PCE podría revisarse al alza hasta el 3,5 % para este año durante la reunión de junio, un aumento significativo respecto al 2,8 % proyectado en marzo. Al mismo tiempo, se espera una revisión sustancial a la baja de 0,8 puntos porcentuales en las previsiones de crecimiento del PIB, reduciéndolas a tan solo el 0,9 %. Esto, a su vez, podría implicar un marcado ajuste al alza en las proyecciones de la tasa de desempleo. Por lo tanto, la Fed se enfrenta a una situación compleja: por un lado, el aumento de la inflación, que exige tasas de interés estables o incluso más altas, y, por otro, la necesidad de recortar los tipos para mitigar un posible aumento del desempleo. Los índices regionales han subido en los últimos meses, lo que apunta nuevamente a un creciente problema inflacionario. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Las proyecciones de la Reserva Federal indican dos recortes de tipos de interés este año, aunque esta evaluación se remonta a marzo. En contraste, el mercado actualmente estima hasta tres recortes de tasas este año, y la expectativa inicial apunta a julio como posible fecha para el primer recorte. Sin embargo, como destaca Bloomberg, basándose en las previsiones actuales de crecimiento de la inflación y aplicando la regla de Taylor para las tasas de interés, la Fed debería mantener las tasas actuales durante el resto del año, e incluso considerar una subida si los datos de inflación superan las expectativas. Este no es, por supuesto, el escenario base ni para el mercado ni para los propios responsables de la política monetaria de la Fed. El oro retrocede El oro se considera tradicionalmente un activo refugio y, en consecuencia, ha experimentado una apreciación significativa en medio de la incertidumbre reinante. Ayer se registró un precio de cierre récord para el oro, de 3.430 dólares por onza. Si bien el metal precioso abrió al alza hoy, actualmente experimenta pérdidas debido a las posibles conversaciones entre EE. UU. y China sobre la flexibilización arancelaria. Si bien la decisión de la Fed de mantener las tipos de interés suele considerarse negativa para el oro, el activo ha ganado terreno durante los períodos recientes de tipos de interés altas. Por lo tanto, se puede anticipar que el riesgo de una inflación elevada podría llevar a los inversores hacia activos distintos al dólar estadounidense. En consecuencia, se espera una mayor volatilidad en los precios del oro tras el anuncio de la Fed de hoy. Una postura neutral del banco central podría ser favorable para el oro, mientras que una clara indicación de que los recortes de tasas están descartados este año, o incluso de que las subidas son posibles, podría desencadenar un retroceso significativo y volver a probar el nivel de 3,300$ por onza. Actualmente, el soporte clave para el oro se encuentra alrededor de los 3,250$ por onza, coincidiendo con la media móvil de 25 períodos y la mayor corrección dentro de la tendencia alcista de varios meses. Fuente: xStation5



