🚩 El oro pierde un 1,5% después de que Goldman Sachs recortara su precio objetivo

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Goldman Sachs ha rebajado su previsión para el precio del oro a finales de año a $4,900 por onza, en medio de las expectativas de que la Reserva Federal no recortará los tipos de interés
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El banco había previsto anteriormente que el metal precioso terminaría el año en $5,300 por onza
- El metal precioso está extendiendo las pérdidas que comenzaron tras la reunión de política monetaria de la Fed, cayendo hasta situarse en torno a los $4,150 por onza
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Goldman Sachs ha rebajado su previsión para el precio del oro a finales de año a $4,900 por onza, en medio de las expectativas de que la Reserva Federal no recortará los tipos de interés
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El banco había previsto anteriormente que el metal precioso terminaría el año en $5,300 por onza
- El metal precioso está extendiendo las pérdidas que comenzaron tras la reunión de política monetaria de la Fed, cayendo hasta situarse en torno a los $4,150 por onza
Los precios del oro están cayendo en los mercados globales hoy, y la decisión de Goldman Sachs de bajar su objetivo para el precio del oro a $4,900 parece ampliamente coherente con las condiciones actuales del mercado de metales, donde el sentimiento se sigue enfriando tras el repunte especulativo visto a principios de año. Después del acuerdo entre EE. UU. e Irán, los inversores desviaron su atención de los riesgos geopolíticos para volver a centrarse en la política de la Reserva Federal y en un dólar estadounidense más fuerte, encaminando al oro a su tercera caída semanal consecutiva.
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Los inversores han vuelto rápidamente a descontar un escenario de tipos de interés más altos durante más tiempo en los Estados Unidos. Aunque la Reserva Federal dejó los tipos sin cambios, su comunicación se interpretó como restrictiva. Varios responsables de la política monetaria aún ven margen para al menos una subida de tipos adicional antes de fin de año.
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Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. se movieron al alza, mientras que el dólar se fortaleció hasta su nivel más alto en más de un año. Esto crea un entorno desafiante para el oro, que no ofrece rendimiento y tiende a volverse menos atractivo cuando los activos que devengan intereses proporcionan mayores retornos.
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Los mercados están valorando actualmente en más de un 80% la probabilidad de otro incremento de tipos por parte de la Fed antes de finales de año, lo que limita la demanda de inversión para el metal precioso.
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Surgió una incertidumbre adicional después de que se pospusieran las negociaciones entre Washington y Teherán. Aunque el acuerdo provisional sigue en vigor, están comenzando a surgir dudas sobre su durabilidad a largo plazo.
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Los precios del petróleo rebotaron el viernes, pero en el cómputo semanal siguen bajo una presión significativa. Las expectativas de que el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz pueda normalizarse gradualmente han reducido la prima de riesgo geopolítico integrada en los precios de la energía.
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La debilidad también es visible en todo el complejo de metales en general. La plata ha caído alrededor de un 2%, el platino aproximadamente un 1,5%, mientras que el cobre también se ha visto presionado, lo que sugiere una postura más cautelosa de los inversores hacia el sector de las materias primas en su conjunto.
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A corto plazo, el oro sigue estando impulsado en gran medida por el dólar estadounidense, los rendimientos de los bonos del Tesoro y las expectativas en torno a la política de la Reserva Federal. Mientras los mercados sigan descontando tipos de interés más altos en EE. UU., el potencial alcista para el metal precioso podría seguir siendo limitado.
Gráfico del oro, velas de 1 hora
Fuente: xStation5
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