El Kospi registra la mayor subida de su historia

- El Kospi se dispara un 18%, registrando la mayor subida diaria de su historia, impulsado por el fuerte rebote de SK Hynix y Samsung Electronics tras los resultados de Microsoft y Amazon.
- La recuperación refuerza la idea de que la reciente corrección del sector de semiconductores responde más a un ajuste de valoraciones que a un deterioro de los fundamentales de la inteligencia artificial.
- El Kospi se dispara un 18%, registrando la mayor subida diaria de su historia, impulsado por el fuerte rebote de SK Hynix y Samsung Electronics tras los resultados de Microsoft y Amazon.
- La recuperación refuerza la idea de que la reciente corrección del sector de semiconductores responde más a un ajuste de valoraciones que a un deterioro de los fundamentales de la inteligencia artificial.
El índice Kospi de Corea del Sur ha registrado la mayor subida diaria de su historia al dispararse un 18%, recuperando gran parte de las fuertes pérdidas acumuladas durante las últimas sesiones. El rebote estuvo liderado por los fabricantes de semiconductores SK Hynix y Samsung Electronics, después de que los resultados de Microsoft y Amazon devolvieran la confianza al mercado sobre la sostenibilidad del ciclo de inversión en inteligencia artificial. Tras desplomarse un 17% en las tres sesiones anteriores, el Kospi protagonizó un giro histórico que vuelve a poner de manifiesto la elevada volatilidad que atraviesa actualmente el sector tecnológico.
Los resultados de las grandes tecnológicas devuelven la confianza al sector de semiconductores
La recuperación del Kospi llega apenas unos días después de que el mercado cuestionara la sostenibilidad del enorme gasto que las grandes tecnológicas están destinando a la inteligencia artificial. Sin embargo, los resultados publicados por Microsoft y Amazon cambiaron por completo el sentimiento de los inversores al confirmar que ambas compañías continuarán aumentando sus inversiones en centros de datos y que la demanda de memoria sigue creciendo por encima de la capacidad de producción.
Este cambio de percepción favoreció especialmente a SK Hynix, cuyas acciones llegaron a dispararse un 30%, mientras que Samsung Electronics avanzó cerca de un 27%, liderando el rebote del mercado surcoreano. En nuestra opinión, esta reacción confirma que los fundamentales del sector continúan siendo sólidos y que las dudas de las últimas semanas respondían principalmente a unas valoraciones muy exigentes tras las fuertes subidas registradas durante los últimos meses.
La volatilidad del Kospi seguirá siendo elevada, pero los fundamentales continúan respaldando al sector
Pese a la espectacular recuperación, la volatilidad sigue siendo uno de los principales riesgos para los inversores. De hecho, cinco de los diez mayores movimientos diarios de la historia del Kospi se han producido desde el pasado mes de marzo, reflejando hasta qué punto el mercado se ha convertido en uno de los principales indicadores del sentimiento inversor hacia la inteligencia artificial.
Las autoridades surcoreanas ya han endurecido las restricciones sobre los ETF apalancados vinculados a acciones individuales para intentar reducir la especulación de los inversores minoristas. Sin embargo, mientras la inversión de los grandes proveedores de servicios en la nube continúe aumentando y persista la escasez de memorias avanzadas para inteligencia artificial, creemos que Samsung Electronics y SK Hynix seguirán manteniendo una posición privilegiada dentro del sector. En este contexto, interpretamos la reciente corrección como un ajuste de corto plazo dentro de una tendencia estructural que continúa siendo favorable para los fabricantes de semiconductores más avanzados.
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