El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur ha vuelto a cobrar protagonismo, pero el mercado sigue viéndolo como un posible escenario (y no como un hecho consumado), ya que su realización depende del proceso político, es decir, del Parlamento Europeo y sus ratificaciones. Desde un punto de vista financiero, el factor desencadenante más directo es la reducción de los aranceles actualmente elevados sobre bienes industriales, por ejemplo, componentes de automoción (35%), maquinaria (20%), productos químicos (18%) y productos farmacéuticos (14%), y la perspectiva de una normalización gradual de la previsibilidad comercial.
La Comisión Europea estima que la eliminación de estos aranceles podría traducirse en un ahorro de más de 4.000 millones de euros anuales en aranceles aduaneros para los exportadores europeos y también destaca el acceso a las licitaciones públicas del Mercosur en condiciones comparables a las de las empresas locales. Pero ¿qué supone el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur para las empresas de ambas partes?
Las empresas europeas que podrían aprovechar el acuerdo entre la UE y Mercosur
El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur ofrece varias oportunidades para algunas empresas europeas.
Stellantis
Sudamérica ya representa una parte importante del perfil del Stellantis (unos 15.900 millones de euros en ingresos en la región en 2024, aproximadamente el 10 % del total), por lo que cualquier mejora en los marcos arancelarios/de la cadena de suministro tiende a ser más visible en las cuentas que en empresas sin presencia regional.
BASF
Más allá del posible impacto en los aranceles, BASF también está ganando terreno en el sector agrícola; existe una clara afinidad con el sector agroalimentario: en el segmento de "Soluciones Agrícolas", las ventas en "Sudamérica, África y Oriente Medio" alcanzaron los 2.356 millones de euros en 2024, lo que refuerza el potencial de apalancamiento si se reducen las barreras y se impulsa el comercio.
Siemens
En este caso, el factor diferenciador del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur para Siemens podría residir en la apertura de licitaciones públicas en el Mercosur a empresas europeas, lo que favorece a los grupos con ofertas en infraestructura, electrificación, automatización y transporte. Siemens reportó 23.800 millones de euros en ingresos en América en 2024, lo que indica una importante presencia en el continente.
Las empresas europeas que podrían aprovechar el acuerdo entre la UE y Mercosur
Dentro de las empresas de Mercosur, también podemos encontrar ciertas compañías que podrían verse impactadas por el acuerdo con la UE
BRF
La Unión Europea prevé una cuota de 180.000 toneladas de aves de corral libres de impuestos y una cuota de 99.000 toneladas de carne de vacuno con aranceles reducidos. BRF suele ser citado como un importante exportador de aves de corral y ya ha señalado la importancia de mercados como el europeo.
Adecoagro
Un representante interesante para el sector agrícola del Mercosur, con operaciones en la región en los sectores de cultivos, lácteos, azúcar, etanol y energía. Adecoagro podría beneficiarse del tema del etanol/azúcar y de la eliminación gradual de barreras (la UE prevé cuotas para el etanol, incluyendo 450.000 toneladas libres de impuestos para uso químico y 200.000 toneladas con una reducción arancelaria parcial).
Cosan
Cosan podría beneficiarse de la exposición directa al núcleo del problema del etanol, con una escala industrial relevante (capacidad indicada de aproximadamente 3.000 millones de litros y gran capacidad de molienda), lo que podría convertir el acuerdo en un catalizador marginal si el acceso/cuota se absorbe eficazmente.
¿Qué supone el acuerdo para los mercados financieros?
En cuanto al comportamiento del mercado bursátil, la reacción no ha sido uniforme. En los últimos tres meses, por ejemplo, Stellantis ha subido un 0,10%, mientras que BASF ha avanzado un 4,81% y Siemens un 8,08%. Adecoagro, en cambio, ha avanzado un 9, mientras que BRF se ha disparado un 26,57%. Cosan, en cambio, se ha desplomado un 12,29%
Cuantitativamente, para simplificar el razonamiento, hay que considerar lo siguiente: si una empresa importa, por ejemplo, 100 millones de euros en componentes para los mercados del Mercosur, un arancel del 35% representa 35 millones de euros en "fricción", por lo que la eliminación gradual podría afectar los precios/márgenes, pero el momento y la magnitud dependen de las normas finales, las salvaguardias y el proceso político. Sin embargo, la magnitud de las subidas/bajadas podría no estar totalmente justificada por este acuerdo, ya que cabe señalar que los precios de las acciones varían por numerosas razones.
Legend: Índice Euro Stoxx 600 (Velas Japonesas); BAS (Linha Azul Escuro); STLAP (Linha Verde); SIE (Linha Laranja); AGRO (Linha Azul Claro); CSAN3 (Linha Rosa); MBRF3 (Linha Branca)
El Ibex 35 cotiza sin cambios a la espera de catalizadores
Resumen de la semana: Europa sorprende al mercado mientras Wall Street rota
TSMC y ASML disparan el optimismo en el sector tecnológico
¿Estamos ante el resurgir de las empresas tecnológicas europeas?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.