El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur ha vuelto a cobrar protagonismo, pero el mercado sigue viéndolo como un posible escenario (y no como un hecho consumado), ya que su realización depende del proceso político, es decir, del Parlamento Europeo y sus ratificaciones. Desde un punto de vista financiero, el factor desencadenante más directo es la reducción de los aranceles actualmente elevados sobre bienes industriales, por ejemplo, componentes de automoción (35%), maquinaria (20%), productos químicos (18%) y productos farmacéuticos (14%), y la perspectiva de una normalización gradual de la previsibilidad comercial.

La Comisión Europea estima que la eliminación de estos aranceles podría traducirse en un ahorro de más de 4.000 millones de euros anuales en aranceles aduaneros para los exportadores europeos y también destaca el acceso a las licitaciones públicas del Mercosur en condiciones comparables a las de las empresas locales. Pero ¿qué supone el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur para las empresas de ambas partes?

Las empresas europeas que podrían aprovechar el acuerdo entre la UE y Mercosur

El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur ofrece varias oportunidades para algunas empresas europeas.

Stellantis

Sudamérica ya representa una parte importante del perfil del Stellantis (unos 15.900 millones de euros en ingresos en la región en 2024, aproximadamente el 10 % del total), por lo que cualquier mejora en los marcos arancelarios/de la cadena de suministro tiende a ser más visible en las cuentas que en empresas sin presencia regional.

BASF

Más allá del posible impacto en los aranceles, BASF también está ganando terreno en el sector agrícola; existe una clara afinidad con el sector agroalimentario: en el segmento de "Soluciones Agrícolas", las ventas en "Sudamérica, África y Oriente Medio" alcanzaron los 2.356 millones de euros en 2024, lo que refuerza el potencial de apalancamiento si se reducen las barreras y se impulsa el comercio.

Siemens

En este caso, el factor diferenciador del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur para Siemens podría residir en la apertura de licitaciones públicas en el Mercosur a empresas europeas, lo que favorece a los grupos con ofertas en infraestructura, electrificación, automatización y transporte. Siemens reportó 23.800 millones de euros en ingresos en América en 2024, lo que indica una importante presencia en el continente.

Las empresas europeas que podrían aprovechar el acuerdo entre la UE y Mercosur

Dentro de las empresas de Mercosur, también podemos encontrar ciertas compañías que podrían verse impactadas por el acuerdo con la UE

BRF

La Unión Europea prevé una cuota de 180.000 toneladas de aves de corral libres de impuestos y una cuota de 99.000 toneladas de carne de vacuno con aranceles reducidos. BRF suele ser citado como un importante exportador de aves de corral y ya ha señalado la importancia de mercados como el europeo.

Adecoagro

Un representante interesante para el sector agrícola del Mercosur, con operaciones en la región en los sectores de cultivos, lácteos, azúcar, etanol y energía. Adecoagro podría beneficiarse del tema del etanol/azúcar y de la eliminación gradual de barreras (la UE prevé cuotas para el etanol, incluyendo 450.000 toneladas libres de impuestos para uso químico y 200.000 toneladas con una reducción arancelaria parcial).

Cosan

Cosan podría beneficiarse de la exposición directa al núcleo del problema del etanol, con una escala industrial relevante (capacidad indicada de aproximadamente 3.000 millones de litros y gran capacidad de molienda), lo que podría convertir el acuerdo en un catalizador marginal si el acceso/cuota se absorbe eficazmente.

¿Qué supone el acuerdo para los mercados financieros?

En cuanto al comportamiento del mercado bursátil, la reacción no ha sido uniforme. En los últimos tres meses, por ejemplo, Stellantis ha subido un 0,10%, mientras que BASF ha avanzado un 4,81% y Siemens un 8,08%. Adecoagro, en cambio, ha avanzado un 9, mientras que BRF se ha disparado un 26,57%. Cosan, en cambio, se ha desplomado un 12,29%

Cuantitativamente, para simplificar el razonamiento, hay que considerar lo siguiente: si una empresa importa, por ejemplo, 100 millones de euros en componentes para los mercados del Mercosur, un arancel del 35% representa 35 millones de euros en "fricción", por lo que la eliminación gradual podría afectar los precios/márgenes, pero el momento y la magnitud dependen de las normas finales, las salvaguardias y el proceso político. Sin embargo, la magnitud de las subidas/bajadas podría no estar totalmente justificada por este acuerdo, ya que cabe señalar que los precios de las acciones varían por numerosas razones.

Legend: Índice Euro Stoxx 600 (Velas Japonesas); BAS (Linha Azul Escuro); STLAP (Linha Verde); SIE (Linha Laranja); AGRO (Linha Azul Claro); CSAN3 (Linha Rosa); MBRF3 (Linha Branca)