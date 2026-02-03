Los precios de los metales han vuelto rápidamente a la senda de las subidas tras una caída histórica, con el regreso de los compradores en las caídas del mercado. El oro ha subido un 5%, hasta los 4.950 dólares por onza, mientras que la plata se recupera un 8%, hasta los 88 dólares por onza, recuperando parte de la ola de ventas más pronunciada desde 2013.

Recordemos que en enero, los metales preciosos se dispararon debido a una ola de especulación, tensiones geopolíticas y preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal. Ese repunte se vio interrumpido drásticamente a finales de la semana pasada. Hoy, el repunte se ve impulsado por posiciones aún grandes y en aumento en manos de fondos chinos e inversores minoristas occidentales , una renovada oleada de opciones de compra y nuevas entradas de capital en ETFs apalancados.

Los metales también se benefician de un tono de "disposición al riesgo" en los mercados y de un dólar estadounidense que se está estabilizando tras su reciente subida. Al mismo tiempo, se informa que los bancos estatales chinos están intentando frenar la volatilidad de los metales preciosos, hasta ahora con un efecto limitado. UBS afirmó que la corrección podría ser "saludable" a largo plazo y ofrece a los inversores la oportunidad de construir posiciones a niveles más atractivos.

Algunos bancos aún esperan que se reanude la tendencia alcista: Deutsche Bank reiteró su pronóstico de que el oro alcanzará los 6.000 dólares por onza. El banco argumenta que la historia suele apuntar a catalizadores a corto plazo, y que las intenciones y el sentimiento de los inversores hacia los metales preciosos no se han deteriorado estructuralmente a pesar de la fuerte caída. Deutsche Bank también señaló que la ola de ventas fue mayor de lo que sugerirían los detonantes subyacentes, y que la especulación por sí sola no explica completamente la violencia del movimiento. Tanto Deutsche Bank como Barclays sostienen que los fundamentos del oro se mantienen sólidos: la geopolítica, la incertidumbre política y la diversificación de reservas podrían seguir impulsando la demanda.

La plata sigue siendo más volátil que el oro debido a su menor tamaño, lo que generalmente implica una mayor volatilidad y una mayor participación minorista. Las previsiones actuales prevén un fuerte aumento de la demanda mundial de plata para 2030 (hasta 48.000-54.000 toneladas anuales), mientras que se proyecta que la oferta solo aumente a unas 34.000 toneladas, lo que implica una posible ampliación de la brecha de oferta. La energía solar fotovoltaica por sí sola podría consumir entre 10.000 y 14.000 toneladas anuales (hasta aproximadamente el 41% del suministro mundial). Esto subraya que los fundamentos alcistas a largo plazo siguen vigentes.

Una pregunta clave ahora es con qué fuerza impulsarán los inversores chinos el mercado de Shanghái, especialmente antes del Año Nuevo Lunar, con informes de un aumento en las compras de joyas y lingotes en Shenzhen. Los mercados también están atentos a la geopolítica: el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y los rumores de posibles negociaciones para un nuevo acuerdo nuclear. Cualquier avance podría reducir la demanda de activos refugio y lastrar el oro.

Gráfico del oro y la plata

El oro repuntó rápidamente tras caer por debajo de la EMA de 50 días en el gráfico diario. Desde principios de 2025, la EMA de 50 días ha actuado repetidamente como un fuerte soporte de la tendencia.

Fuente: xStation5

La plata también se ha recuperado tras caer por debajo de la EMA de 50 días (de magnitud similar a la de marzo de 2025). Sin embargo, el RSI aún no ha logrado superar los 50 tras la última caída pronunciada.

Fuente: xStation5

Impulsadas por la recuperación del oro y la plata, las acciones mineras y los fondos relacionados también están avanzando: en Europa, el índice Stoxx 600 Basic Resources ha subido más de un 2 %. En Londres, acciones como las de Rio Tinto, Anglo American, Antofagasta y Fresnillo han subido. En EE. UU., los ETF de plata han experimentado un fuerte repunte. Asimismo, las mineras especializadas en plata están ganando terreno, como las acciones de Endeavour Silver, Coeur Mining, Hecla Mining y First Majestic Silver.

El oro registra su mejor comienzo de año en décadas, incluso después de la ola de ventas del viernes. Fuente: Bloomberg Finance L.P.