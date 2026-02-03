Fundamentales intactos: la demanda industrial, las compras en Asia y el entorno macro siguen apoyando un escenario positivo para la plata a medio plazo.

Corrección técnica, no cambio de tendencia: la caída en el precio de la plata respondió a ventas forzadas, cierre de posiciones apalancadas y factores monetarios de corto plazo.

El precio de la plata protagoniza hoy uno de los mayores rebotes de los últimos años, con subidas cercanas al 10%, después de una corrección extremadamente violenta que llevó al metal a entrar técnicamente en mercado bajista por primera vez desde 2022.

El movimiento refleja un mercado todavía muy volátil, pero también pone de manifiesto que buena parte de la caída respondió a factores técnicos y de posicionamiento más que a un deterioro real de los fundamentales. De hecho, la tendencia estructural de la plata sigue siendo constructiva a medio y largo plazo.

Motivos de la caída del precio de la plata y riesgos a corto plazo

La fuerte corrección de la plata se produjo tras un rally excepcionalmente rápido, con precios que llegaron a duplicarse en los últimos meses. Entre los principales factores que explican el desplome destacan:

Exceso de posiciones apalancadas , especialmente a través de ETF y derivados, que amplificaron el movimiento cuando comenzaron las ventas forzadas.



, especialmente a través de ETF y derivados, que amplificaron el movimiento cuando comenzaron las ventas forzadas. Cambio en las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos, tras el nuevo nombramiento al frente de la Reserva Federal, que provocó un fortalecimiento puntual del dólar y deshizo parte del llamado “operación de devaluación”.



tras el nuevo nombramiento al frente de la Reserva Federal, que provocó un fortalecimiento puntual del dólar y deshizo parte del llamado “operación de devaluación”. Subidas de márgenes en los mercados de futuros , que obligaron a muchos inversores a cerrar posiciones de forma abrupta.



, que obligaron a muchos inversores a cerrar posiciones de forma abrupta. Estrechamiento de la prima por la operación de devaluación, uno de los catalizadores clave del rally previo, que perdió fuerza en el corto plazo.

Este último es seguramente el principal motivo del ajuste en su precio, pero si bien el nuevo presidente de la FED, Kevin Warsh, se le considera más firme que otros candidatos, solo cuenta con un voto de doce y su influencia es limitada.

El otro moderado, Miran, dejará el cargo al mismo tiempo que Warsh sustituya a Powell, ya que solo estaba reemplazando el mandato restante de Kugler. Además, es posible que otros miembros no sean tan moderados como antes ahora que el puesto de presidente de la Fed ya está cubierto. Waller por ejemplo, podría haber estado adoptando una postura moderada porque quería el puesto. Por lo tanto, sin otros miembros de la FED de su lado, Warsh podría tener dificultades para generar consenso, lo cual puede de nuevo generar un gran atractivo en los metales.

En cualquier caso, a corto plazo, los riesgos siguen presentes. La volatilidad permanece elevada y el proceso de consolidación podría prolongarse durante semanas. No obstante, este tipo de ajustes no es inusual tras movimientos parabólicos y suele servir para sentar bases más sólidas.

¿Por qué el escenario de fondo para la plata sigue siendo positivo?

Pese al fuerte ajuste, el rebote actual del precio de la plata refuerza la idea de que la caída ha sido más una corrección técnica que un cambio de tendencia. Los factores estructurales que han impulsado al metal precioso siguen vigentes:

Fuerte demanda industrial, especialmente vinculada a la transición energética, la electrificación y las energías renovables.



especialmente vinculada a la transición energética, la electrificación y las energías renovables. Compras físicas en Asia, con un notable interés de inversores chinos aprovechando las caídas.



con un notable interés de inversores chinos aprovechando las caídas. Entorno macroeconómico incierto, con elevados déficits fiscales y tensiones geopolíticas que mantienen el atractivo de los metales preciosos.



con elevados déficits fiscales y tensiones geopolíticas que mantienen el atractivo de los metales preciosos. Relación histórica con el oro, que continúa mostrando fortaleza y actúa como soporte indirecto para la plata.

Aunque el rally no será lineal y pueden producirse nuevos episodios de volatilidad, la tendencia principal de la plata sigue apuntando al alza. De hecho, la gran pregunta es si esta corrección ha creado oportunidades atractivas a medio plazo, siempre que el mercado logre estabilizarse tras el shock reciente.