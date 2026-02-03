Los grandes bancos refuerzan el escenario alcista: JP Morgan eleva su precio objetivo hasta los 6.300 dólares en 2026 y contempla 6.600 dólares en 2027 , mientras Deutsche Bank mantiene su previsión de 6.000 dólares por onza .

Corrección técnica, no cambio de tendencia: la reciente caída del precio del oro responde a toma de beneficios, cierre de posiciones apalancadas y factores técnicos, mientras la demanda estructural de bancos centrales e inversores sigue intacta.

El precio del oro está viviendo en las últimas sesiones los movimientos de mayor volatilidad de sus últimos años. En la sesión de hoy avanza un 6%, cerca de recuperar los 5.000 dólares la onza.

Estos movimientos han generado dudas entre inversores, pero los grandes bancos coinciden en que el ajuste no cambia la tendencia estructural del metal precioso.

La volatilidad actual responde más a factores técnicos y de posicionamiento que a un deterioro real de los fundamentales que han impulsado el rally del oro.

¿Qué está pasando con el precio del oro?

La reciente caída del precio del oro se produce después de un rally extraordinariamente rápido, alimentado por una combinación de compras especulativas, fuerte demanda de inversores minoristas y un incremento sostenido de las adquisiciones por parte de bancos centrales.

Entre los factores clave que explican la corrección destacan:

Toma de beneficios tras subidas históricas , con el oro acumulando avances muy pronunciados en pocos meses.



, con el oro acumulando avances muy pronunciados en pocos meses. Aumento de la volatilidad en los mercados , que ha provocado deshacer posiciones apalancadas.



, que ha provocado deshacer posiciones apalancadas. Fortalecimiento puntual del dólar , tras expectativas de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos con el nuevo nombramiento del presidente de la FED.



, tras expectativas de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos con el nuevo nombramiento del presidente de la FED. Subidas de márgenes en los mercados de futuros, que obligaron a cerrar posiciones forzadamente.

A pesar de la caída, podríamos decir que el movimiento se asemeja más a una corrección técnica saludable que al inicio de un cambio de tendencia. De hecho, el interés por el oro como activo refugio sigue siendo elevado en un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica, la desconfianza monetaria y la diversificación de reservas globales.

La medida en que los inversores chinos compren durante la caída influirá en la dirección del mercado. El fin de semana pasado, los compradores acudieron en masa al mayor mercado de lingotes del país, en Shenzhen, para abastecerse de joyas y lingotes antes del Año Nuevo Lunar.

JP Morgan actualiza su precio objetivo del oro

Uno de los mensajes más contundentes ha llegado desde JP Morgan, que ha reiterado su visión positiva sobre el oro a largo plazo pese al reciente retroceso.

La entidad considera que la corrección no invalida el escenario alcista estructural, y mantiene que la demanda de bancos centrales e inversores institucionales seguirá siendo un soporte clave para el metal. Según sus estimaciones:

El precio del oro podría alcanzar los 6.300 dólares por onza a finales de este año.



A medio plazo, el banco contempla incluso niveles cercanos a 6.600 dólares en 2027, si se mantiene el ritmo de compras oficiales.

JP Morgan subraya que, aunque el avance del oro no será lineal y puede seguir mostrando episodios de volatilidad, los factores estructurales —riesgo geopolítico, incertidumbre macroeconómica y diversificación de reservas— permanecen intactos.

Deutsche Bank también anunció el lunes que mantenía su pronóstico de que el lingote subiría a 6.000 dólares la onza.