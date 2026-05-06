El petróleo rebota: ¿se acaba el sueño de una paz inmediata?

Los futuros del Brent rebotan con fuerza desde la zona de 96 USD hasta superar los 102–103 USD, después de que Irán desmintiera el tono “excesivamente optimista” del informe publicado por Axios, que sugería que un memorando entre EE. UU. e Irán podría firmarse en cuestión de horas.
Según la agencia iraní ISNA, partes del informe de Axios son especulativas y el texto se asemeja más a una lista de deseos estadounidense que a un borrador real. Teherán afirma que las conversaciones actuales se centran en el fin de la guerra, no en el programa nuclear, y que la propuesta de EE. UU. contiene condiciones ambiciosas e irreales, rechazadas en los últimos días.
La agencia Tasnim, citando a una fuente no identificada, añadió que Irán aún no ha respondido a la última propuesta estadounidense porque incluye “líneas rojas” inaceptables.
Gráfico del Brent
Los futuros del Brent repuntan con fuerza tras estas declaraciones, que generan serias dudas sobre la posibilidad de abrir un camino hacia la paz en las próximas 48 horas.
El presidente Trump ya ha señalado que EE. UU. retomará operaciones militares y bombardeos si Irán no muestra buena voluntad en las negociaciones.
Fuente: xStation5
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