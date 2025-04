La confianza en Wall Street se mantiene extremadamente negativa tras el anuncio de China de un arancel del 34% sobre todos los bienes importados de Estados Unidos. El petróleo está cayendo aún más por el temor a una desaceleración global del comercio.

Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil China responde a los aranceles de Trump y el mercado tiembla La rápida respuesta de represalia de China ha aumentado los temores de una recesión en Estados Unidos y una guerra comercial global. El miércoles, Trump anunció una amplia gama de aranceles para todos los socios comerciales, elevando el nivel promedio de los aranceles estadounidenses a más del 20%, el nivel más alto en más de 100 años. Durante el discurso del presidente, el argumento principal fue la introducción de aranceles de represalia, que restablecerían la balanza comercial. Sin embargo, el nivel de los aranceles y su determinación fueron muy cuestionados en comentarios posteriores por expertos. La reacción de China hoy, que se produjo tan solo dos días después, sin embargo, descarta la posibilidad de una mayor escalada y, con razón, genera preocupación en los inversores sobre la escalada del conflicto. Es posible que otros socios estadounidenses sigan el ejemplo de China. Por ejemplo, la Unión Europea ya está planeando aranceles de represalia si las conversaciones bilaterales no resultan como se espera. Actualmente, el mercado estima que hay un 50% de posibilidades de que se produzca el primer recorte de la tasa de interés en mayo y casi cinco recortes completos en todo 2025. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Precio del petróleo Los precios del petróleo WTI y BRENT están experimentando caídas monstruosas debido a la decisión de China de imponer aranceles de represalia del 34% a Estados Unidos. Los precios del petróleo WTI están cayendo a sus niveles más bajos desde agosto de 2021. Fuente: xStation Como tal, las reducciones de precios actuales de la materia prima están alcanzando su mayor magnitud desde 2022. Fuente: XTB ¿Cómo invertir en petróleo? En XTB contamos con varios instrumentos con los que podrás invertir en petróleo de forma directa e indirecta. Dentro de nuestra oferta de ETFs, disponemos de varios títulos que replican el comportamiento del petróleo como el OD7F.DE (euro) o el CRUD.UK (dólares). Además podemos invertir en ETFs que repliquen el comportamiento de las empresas dedicadas a sectores como la producción o exploración de petróleo y gas. Entre ellos podrían destacar el SXEPEX.DE de compañías europeas o IOGP.UK principalmente de empresas americanas. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

