El petróleo West Texas cae un 1% 🚩

Los futuros del petr贸leo West Texas caen casi un 1% hoy, probando el nivel de 70 d贸lares por barril. Uno de los principales factores que impulsan la venta masiva es la creciente preocupaci贸n por el aumento de la producci贸n mundial de petr贸leo, combinada con la incertidumbre sobre el estado de la econom铆a global, incluida la de Estados Unidos. La presi贸n inflacionaria, junto con los datos de consumo m谩s d茅biles, pueden llevar a los mercados a concluir que la econom铆a estadounidense est谩 perdiendo impulso, lo que podr铆a afectar negativamente la demanda de crudo WTI. Un aumento en la oferta generalmente ejerce una presi贸n a la baja sobre los precios de las materias primas. El s谩bado, Irak anunci贸 que se est谩 preparando para poner fin al per铆odo de sanciones a las exportaciones de petr贸leo, lo que podr铆a aumentar la producci贸n mundial en 185.000 barriles por d铆a.

Actualmente est谩n en curso las conversaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia sobre el conflicto en curso desde hace tres a帽os en Ucrania. Las declaraciones de la administraci贸n estadounidense han dado a los mercados la esperanza de que se ponga fin al conflicto en Europa del Este.

Tras los recientes comentarios de Trump, ha aumentado la especulaci贸n de que podr铆an levantarse algunas sanciones a las exportaciones de petr贸leo ruso, lo que impulsar铆a a煤n m谩s la oferta mundial.

Es probable que Estados Unidos se centre en expandir la producci贸n de fracturaci贸n hidr谩ulica, con el objetivo de fortalecer su posici贸n como uno de los principales productores de petr贸leo del mundo. Este enfoque contradir铆a los esfuerzos anteriores de la OPEP para frenar la sobreproducci贸n con el fin de estabilizar los precios. Estos acontecimientos han incrementado las preocupaciones sobre un posible exceso de oferta, especialmente porque la demanda de petr贸leo no ha mostrado un crecimiento significativo. Las previsiones de crecimiento econ贸mico mundial para 2025 se han revisado a la baja, lo que sugiere que la demanda puede permanecer estable o incluso disminuir. Este escenario favorece la oferta, lo que podr铆a reforzar a煤n m谩s la tendencia a la baja de los precios del barril West Texas. El soporte clave parece estar ubicado alrededor de la barrera psicol贸gica de los 70 d贸lares por barril, definida por los m铆nimos locales de 2024. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cotizaci贸n del petr贸leo West Texas Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.