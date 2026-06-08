El petróleo y los bonos frenan a Europa mientras Wall Street recupera el pulso

Jornada de signo mixto en los principales mercados mundiales en el arranque de una de las semanas más importantes del año para los inversores. La atención se centra en los próximos datos económicos, las reuniones de los principales bancos centrales, la evolución de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, y la esperada salida a bolsa de SpaceX, factores que podrían determinar el comportamiento de los activos financieros durante las próximas semanas.

Mientras Wall Street consigue recuperar parte de las pérdidas registradas tras la fuerte corrección del viernes, las bolsas europeas muestran un comportamiento más débil. Los inversores siguen evaluando la solidez de la tregua entre Irán e Israel y el impacto que una posible escalada del conflicto tendría sobre el precio de la energía y la inflación.

El Ibex 35 penalizado por la subida en los bonos

En este contexto, el Ibex 35 pierde los 18.300 puntos penalizado por el repunte de las rentabilidades de los bonos. El aumento del precio del petróleo vuelve a despertar temores inflacionistas y reduce las expectativas de una relajación rápida de la política monetaria por parte de los bancos centrales.

Entre los valores más castigados destaca Solaria. La compañía se ve afectada por la subida de los tipos de mercado, un entorno que suele penalizar especialmente a las empresas renovables debido a sus elevadas necesidades de financiación y a la larga duración de sus proyectos. Además, la fuerte revalorización acumulada en los últimos meses favorece cierta recogida de beneficios.

Por el contrario, Indra lidera los avances del selectivo. El interés por el sector defensa continúa apoyando a la compañía, que sigue inmersa en un proceso de reorganización para reforzar su capacidad industrial y aprovechar el incremento del gasto militar en Europa.

La sesión también permite aliviar parte de la presión bajista sobre Puig. El valor recibe el respaldo de Goldman Sachs, cuyos analistas mantienen una visión positiva sobre la compañía pese al encarecimiento de algunas materias primas y costes energéticos.

Los movimientos corporativos ayudan a contener las caídas en Europa. En Italia, la oferta presentada por Intesa impulsa con fuerza a Monte dei Paschi di Siena y contagia las subidas al conjunto del sector financiero, especialmente a entidades como Mediobanca.

Wall Street vuelve a apostar por la IA mientras oro y bitcoin buscan estabilida

Al otro lado del Atlántico, Wall Street recupera parte del terreno perdido gracias al regreso de las compras en las grandes compañías tecnológicas. El entusiasmo por la inteligencia artificial y la confianza en la fortaleza de la economía estadounidense vuelven a sostener el apetito por el riesgo, aunque los inversores mantienen la cautela ante la proximidad de la reunión de la Reserva Federal.

En el mercado de materias primas, el oro continúa condicionado por la fortaleza del dólar y el repunte de las rentabilidades de los bonos. No obstante, una Reserva Federal menos agresiva de lo que actualmente descuenta el mercado y las presiones de Trump poniendo en entredicho la independecia del organismo podría convertirse en un importante catalizador para el metal precioso durante los próximos meses.

Por su parte, el mercado de criptomonedas consigue estabilizarse tras la volatilidad registrada la semana pasada. Bitcoin logra consolidarse por encima de los 60.000 dólares y recupera la zona de los 63.000 dólares, mejorando ligeramente el sentimiento inversor en el conjunto del sector.