El PPI de EE. UU. resulta más débil de lo esperado

Inflación de Precios al Productor (PPI)

Inflación PPI (m/m): actual 0,5% (previsión 1,1% , previo 0,7% )

(previsión , previo ) Inflación PPI subyacente (m/m): actual 0,1% (previsión 0,5% , previo 0,5% )

(previsión , previo ) Inflación PPI (a/a): actual 4% (previsión 4,6% , previo 3,4% )

(previsión , previo ) Inflación PPI subyacente (a/a): actual 3,8% (previsión 4,2%, previo 3,9%)

¿Por qué son importantes estos datos?

La inflación de Precios al Productor (PPI) mide los cambios en los precios de los bienes a nivel de productor, antes de llegar a los consumidores. Es uno de los indicadores adelantados clave de la inflación al consumidor (CPI), ya que los crecientes costes de producción suelen trasladarse a los consumidores finales.

Un aumento del PPI sugiere una mayor presión de costes en la economía, lo que puede conducir a una inflación más alta en el futuro. Por otro lado, una lectura más débil indica una menor presión de precios y puede dar al banco central más margen para una política monetaria más acomodaticia. El PPI subyacente es particularmente importante, ya que excluye componentes volátiles como energía y alimentos, proporcionando una visión más estable de las tendencias subyacentes de precios.

Este informe tiene un impacto significativo en los mercados financieros. Un aumento del PPI mayor de lo esperado puede apoyar al dólar estadounidense y elevar los rendimientos de los bonos debido a expectativas de tipos de interés más altos, mientras que datos más débiles pueden tener el efecto contrario.

Datos actuales

La inflación de Precios al Productor (PPI) en EE. UU. resultó claramente más débil de lo esperado, señalando una desaceleración en las presiones de precios a nivel productor.

La inflación PPI en términos mensuales aumentó un 0,5%, muy por debajo de la previsión del 1,1% y también inferior a la lectura previa del 0,7%. Esto sugiere que el crecimiento de precios a nivel productor se ha enfriado considerablemente en el corto plazo, apuntando a una relajación de las presiones de costes en la economía.

Esto sugiere que el crecimiento de precios a nivel productor se ha enfriado considerablemente en el corto plazo, apuntando a una relajación de las presiones de costes en la economía. La inflación PPI subyacente en términos mensuales aumentó solo un 0,1%, también muy por debajo de la previsión del 0,5% y sin cambios respecto a la lectura previa del 0,5%. Esta es una señal importante de que las presiones inflacionarias subyacentes se están debilitando incluso después de excluir componentes más volátiles como alimentos y energía.

Esta es una señal importante de que las presiones inflacionarias subyacentes se están debilitando incluso después de excluir componentes más volátiles como alimentos y energía. En términos interanuales, la inflación PPI se sitúa en el 4,0%, por debajo de las expectativas del 4,6% pero por encima de la lectura previa del 3,4%. Esto indica que, aunque el crecimiento anual de precios sigue siendo elevado, el impulso se está desacelerando en comparación con periodos anteriores.

Esto indica que, aunque el crecimiento anual de precios sigue siendo elevado, el impulso se está desacelerando en comparación con periodos anteriores. La inflación PPI subyacente interanual se situó en el 3,8%, ligeramente por debajo de la previsión del 4,2% y apenas por debajo del 3,9% previo, reforzando la idea de que las presiones inflacionarias subyacentes se están moderando gradualmente.

En conjunto, los datos apuntan a una inflación al productor más débil de lo esperado, lo que puede reducir las preocupaciones sobre una inflación persistente impulsada por los costes y podría interpretarse como una señal más dovish para la política monetaria. En un contexto de mercado, un informe así puede presionar al dólar estadounidense y apoyar a la renta variable, ya que aumenta las expectativas de que la Reserva Federal tenga menos presión para mantener una postura restrictiva.

Fuente: xStation5