El precio de Ethereum encuentra un rango de consolidación

El precio de Ethereum ha mostrado una marcada volatilidad en las últimas semanas, oscilando con movimientos notables tanto al alza como a la baja por factores técnicos y macroeconómicos. Durante el mes de noviembre, Ethereum cotiza dentro de un rango de consolidación comprendido entre los 3.250 y los 3.850 dólares. En los últimos 7 días, y tras tocar el límite inferior del canal en los 3.250 dólares, el precio del Etheruem ha rebotado.

A lo largo del último mes, el comportamiento del precio ha sido apoyado por volúmenes de negociación crecientes, consolidaciones y rápida absorción de ventas agresivas, lo que sugiere nuevamente la presencia de inversores institucionales. La entrada de capital institucional a través de ETFs que replican el precio de Ethereum se está haciendo notar, sujetando la consolidación reciente de Ethereum. En paralelo, las continuas actualizaciones de blockchain y las mejoras en el ecosistema (Ethereum 2.0 y mayor utilidad de la red) generan confianza y aumentan el atractivo del token frente a otras criptos más especulativas.

Principales causas de la última corrección del precio de Etheruem

En el último mes el precio del Ethereum ha retrocedido desde los 4.700 dólares a causa de una serie de factores que han provocado una notable presión vendedora :

Factores macroeconómicos : Las decisiones de la Fed sobre tipos de interés, especialmente el haber postergado sucesivamente durante el primer semestre del año el inicio de un nuevo ciclo de recorte de tipos, ha pesado sobre los activos de mayor volatilidad, incluido Ethereum, generando caídas por menor liquidez o apetito de riesgo. De igual modo, el cierre parcial del gobierno americano, del que hoy se cumplen 42 días, ha impactado negativamente en el valor de Ethereum, como ha sucedido en otros instrumentos de los mercados financieros, con retrocesos en su precio por el aumento de la incertidumbre económica.

: Las decisiones de la Fed sobre tipos de interés, especialmente el haber postergado sucesivamente durante el primer semestre del año el inicio de un nuevo ciclo de recorte de tipos, ha pesado sobre los activos de mayor volatilidad, incluido Ethereum, generando caídas por menor liquidez o apetito de riesgo. De igual modo, el cierre parcial del gobierno americano, del que hoy se cumplen 42 días, ha impactado negativamente en el valor de Ethereum, como ha sucedido en otros instrumentos de los mercados financieros, con retrocesos en su precio por el aumento de la incertidumbre económica. Migración de capital : Durante varias semanas del 2025, los inversores han trasladado posiciones desde criptomonedas como Ethereum hacia activos menos volátiles como oro y S&P 500, especialmente ante cambios regulatorios en curso o nuevas incorporaciones de productos al mundo cripto.

: Durante varias semanas del 2025, los inversores han trasladado posiciones desde criptomonedas como Ethereum hacia activos menos volátiles como oro y S&P 500, especialmente ante cambios regulatorios en curso o nuevas incorporaciones de productos al mundo cripto. Presión técnica y ventas masivas: La ruptura de soportes psicológicos ha activado ventas automáticas y barridos de liquidez, acelerando las caídas en el corto plazo.

Precio de Ethereum

El precio de Ethereum se encuentra actualmente en fase de recuperación y consolidación, aunque sujeto a alta volatilidad por la alternancia de factores técnicos, institucionales y macroeconómicos. Los rechazos de soportes importantes y los patrones de reversión han facilitado rallys de recuperación en el precio de la cripto. Si el volumen y la entrada de capital se mantienen, los próximos niveles a vigilar son los 3.700 y 4.000 dólares como zonas de posible continuidad alcista, mientras que el límite inferor del rango en los 3.250 dólares es el principal soporte que van a defender los compradores.

¿Cómo invertir en Ethereum?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden incorporar un ETF que replique el movimiento del precio del Ethereum como el XETH.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.