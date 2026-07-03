El movimiento alcista del precio del Ethereum de este viernes tiene un origen muy concreto y llegó desde Washington un día antes. El jueves 2 de julio, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publicó el informe de empleo de junio, y el resultado fue un jarro de agua fría sobre las expectativas: la economía americana creó apenas 57.000 puestos de trabajo, cuando el consenso de analistas apuntaba a unos 110.000-115.000. El impacto fue doble: además del decepcionante dato de junio, los meses anteriores también fueron revisados a la baja en un total de 74.000 empleos, lo que sugiere que el mercado laboral llevaba más tiempo enfriándose de lo que se creía.

Este tipo de dato tiene un efecto inmediato y bien conocido en los activos de riesgo. Un mercado laboral débil reduce las probabilidades de que la Reserva Federal siga subiendo tipos o los mantenga elevados durante más tiempo. La probabilidad de una subida de tipos en julio ya está por debajo del 20%, frente al 85% estimado antes de la publicación. Esta reconfiguración de expectativas monetarias debilita el dólar, comprime los rendimientos del Tesoro y libera apetito inversor hacia los activos más especulativos, Ethereum entre ellos.

A esto se suma el contexto de un mercado cerrado en Estados Unidos por el festivo del 4 de julio, lo que genera menos presión vendedora institucional y permite que los flujos cripto dominen la sesión con mayor facilidad.

El papel de la CLARITY Act: regulación en el horizonte

Un segundo factor que lleva semanas actuando como catalizador de fondo es el avance —lento pero real— de la CLARITY Act en el Congreso americano. Esta legislación, ya aprobada en la Cámara de Representantes por 294 votos a favor y 134 en contra, busca clarificar el marco regulatorio de los activos digitales en Estados Unidos.

Para Ethereum en particular, la ley incluye una sección crítica: la aclaración de que recibir recompensas de staking en una red Proof-of-Stake no convierte automáticamente al token en un valor (security), lo que abriría la puerta a que los ETF spot de ETH puedan incorporar staking y ofrecer un rendimiento adicional del 3-5% anual. Esto podría representar un cambio estructural de primer orden para la demanda institucional de Ethereum. El mercado ha estado posicionándose alrededor de la fecha del 4 de julio, que la administración Trump impulsó como objetivo simbólico de firma.

Cotización de Ethereum

Más allá de los catalizadores macro, Ethereum estaba técnicamente sobrevendida tras varias semanas de caídas. El activo tocó mínimos de 2026 en torno a 1.505-1.516 dólares a finales de junio, nivel de soporte histórico clave, y comenzó a rebotar. La resistencia de los 1.668 dólares fue superada esta semana, lo que activó señales técnicas de compra.

Fuente : Plataforma de XTB

El recorrido de Ethereum en 2026: de la euforia al abismo y el intento de recuperación

Para entender el rebote de hoy hay que situar a Ethereum en su contexto anual: 2026 ha sido un año de extremos para el activo.

El punto de partida: Ethereum arrancó el año en niveles próximos a los 3.300-3.500 dólares , después de haber alcanzado un máximo histórico cercano a los 4.950 dólares en agosto de 2025, impulsado por la aprobación de los ETF spot de ETH y una avalancha de capital institucional. Esas alturas parecían muy lejanas cuando llegó enero.

, después de haber alcanzado un máximo histórico cercano a los 4.950 dólares en agosto de 2025, impulsado por la aprobación de los ETF spot de ETH y una avalancha de capital institucional. Esas alturas parecían muy lejanas cuando llegó enero. La caída de 2026: El año comenzó con un sentimiento bajista que no tardó en materializarse en precio. Varios factores confluyeron en la corrección: los temores de recesión en Estados Unidos, el endurecimiento monetario continuado de la Fed ante una inflación resistente, y — de forma especialmente llamativa— la venta de millones de dólares en ETH por parte del cofundador Vitalik Buterin, que dañó la confianza del mercado . Esa combinación de factores precipitó una caída pronunciada desde los máximos de 2025.

. Esa combinación de factores precipitó una caída pronunciada desde los máximos de 2025. El punto más oscuro: A finales de junio, el retroceso desde máximos históricos superaba el 68%, con el precio testando la zona de 1.505-1.550 dólares . En lo que va de 2026, las pérdidas acumuladas llegaron a rozar el 48% en el peor momento. Los ETF de ETH, que habían sido el gran motor del rally de 2025, acumulaban siete semanas consecutivas de salidas netas.

. En lo que va de 2026, las pérdidas acumuladas llegaron a rozar el 48% en el peor momento. Los ETF de ETH, que habían sido el gran motor del rally de 2025, acumulaban siete semanas consecutivas de salidas netas. El rebote de finales de junio y julio: Desde los mínimos de 1.505 dólares, Ethereum ha recuperado más de un 15% en apenas una semana, situándose en estos momentos en torno a los 1.740 dólares.

¿Y ahora qué? El debate sobre los niveles a vigilar en Ethereum

El mercado está dividido. La resistencia inmediata más relevante se sitúa en la zona de 1.820-1.930 dólares, donde confluyen la media móvil de 50 sesiones y niveles técnicos de Fibonacci. Una superación de ese rango abriría la puerta a los 2.000 dólares psicológicos.

Sin embargo, los riesgos siguen siendo reales. Citi recortó recientemente sus estimaciones de precio para ETH a finales de 2026, rebajando su objetivo de 3.175 a 2.240 dólares y reduciendo a cero sus previsiones de flujos netos hacia ETF. El banco argumenta que el entorno de tipos más altos por más tiempo desincentiva la exposición a activos de alta volatilidad.

Lo que hoy está claro es que Ethereum ha encontrado, al menos temporalmente, un suelo técnico. El dato de empleo americano le ha dado el empujón que necesitaba para protagonizar uno de sus mejores días del año. Si el contexto macro acompaña —datos de inflación moderados, Fed pausando subidas— el rebote podría tener continuidad. Si no, los 1.500 dólares seguirán siendo una referencia de máxima atención para los inversores.

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