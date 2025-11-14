El precio del Bitcoin ha experimentado una fuerte volatilidad en las últimas semanas, marcado por importantes correcciones y repuntes puntuales, generados tanto por factores macroeconómicos como geopolíticos y técnicos. Los máximos anuales del Bitcoin se alejan a casi un 30% de distancia, en el nivel de 126.000 dólares alcanzados durante el rally de la primera semana de octubre, coincidiendo con el inicio del cierre parcial del gobierno americano. A nivel intradía, el precio del Bitcoin extiende un 2,5% su retroceso hasta detenerse en el soporte de los 97.000 dólares. Desde el pasado lunes 27 de octubre, el Bitcoin acumula una caída del 15,5%, coincidiendo con un momento de liquidaciones y de rotación de activos en búsqueda de refugio.

Principales causas de la reciente corrección del precio de Bitcoin

La reducción en las expectativas de un nuevo recorte por parte de la Fed en diciembre presiona a la baja el precio del Bitcoin.

La ruptura de soportes psicológicos ha activado ventas automáticas y barridos de liquidez, acelerando las caídas en el corto plazo.

El anuncio de aranceles del 100% de la administración Trump a China el 11 de octubre generó un flash crash, acentuando el riesgo y la salida de capital en activos volátiles.

El incremento en la debilidad del mercado laboral americano han aumentando la aversión al riesgo, provocando ventas en acciones y criptos como el Bitcoin.

Cotización del Bitcoin

Los indicadores técnicos confirman la presión bajista de las últimas semanas, con el RSI cayendo hasta los 40 puntos junto a cruces negativos en MACD que refuerzan la sobreventa, por lo que la corrección bajista da los primeros síntomas de agotamiento.

Las dinámicas macroeconómicas y políticas seguirán condicionando el precio del Bitcoin, manteniendo la volatilidad alta en el corto plazo. En paralelo, los flujos de entrada de capital en ETFs que replican su precio junto a grandes compras institucionales resultarán decisivos para que el Bitcoin recupere la tendencia alcista.

Gráfica del Bitcoin con velas semanales

Fuente : Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Bitcoin?

