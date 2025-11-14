- El precio del Bitcoin cotiza un 30% por debajo de sus máximos del 2025
- El incremento de la incertidumbre política y económica en Estados Unidos han hecho mella en la criptomoneda
El precio del Bitcoin ha experimentado una fuerte volatilidad en las últimas semanas, marcado por importantes correcciones y repuntes puntuales, generados tanto por factores macroeconómicos como geopolíticos y técnicos. Los máximos anuales del Bitcoin se alejan a casi un 30% de distancia, en el nivel de 126.000 dólares alcanzados durante el rally de la primera semana de octubre, coincidiendo con el inicio del cierre parcial del gobierno americano. A nivel intradía, el precio del Bitcoin extiende un 2,5% su retroceso hasta detenerse en el soporte de los 97.000 dólares. Desde el pasado lunes 27 de octubre, el Bitcoin acumula una caída del 15,5%, coincidiendo con un momento de liquidaciones y de rotación de activos en búsqueda de refugio.
Principales causas de la reciente corrección del precio de Bitcoin
- La reducción en las expectativas de un nuevo recorte por parte de la Fed en diciembre presiona a la baja el precio del Bitcoin.
- La ruptura de soportes psicológicos ha activado ventas automáticas y barridos de liquidez, acelerando las caídas en el corto plazo.
- El anuncio de aranceles del 100% de la administración Trump a China el 11 de octubre generó un flash crash, acentuando el riesgo y la salida de capital en activos volátiles.
- El incremento en la debilidad del mercado laboral americano han aumentando la aversión al riesgo, provocando ventas en acciones y criptos como el Bitcoin.
Cotización del Bitcoin
Los indicadores técnicos confirman la presión bajista de las últimas semanas, con el RSI cayendo hasta los 40 puntos junto a cruces negativos en MACD que refuerzan la sobreventa, por lo que la corrección bajista da los primeros síntomas de agotamiento.
Las dinámicas macroeconómicas y políticas seguirán condicionando el precio del Bitcoin, manteniendo la volatilidad alta en el corto plazo. En paralelo, los flujos de entrada de capital en ETFs que replican su precio junto a grandes compras institucionales resultarán decisivos para que el Bitcoin recupere la tendencia alcista.
- Gráfica del Bitcoin con velas semanales
- Fuente : Plataforma de XTB
¿Cómo invertir en el Bitcoin?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs como el IB1T.DE , que les permitien replicar el precio del Bitcoin. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
