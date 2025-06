El precio del café se recupera desde mínimos 📈

Los futuros del café arábico suben casi un 1,5% hoy, tras una ola de ventas récord que se ha prolongado durante años. Desde el 11 de abril, el precio del café ha caído desde 415 hasta los 334 dólares. ¿Qué factores están impactando en el precio del café? Detrás de los movimientos del precio del café podemos identificar distintos factores: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La cosecha de café de este año ha sido exitosa hasta el momento y ya se encuentra en una etapa avanzada , disipando las preocupaciones previas sobre problemas de suministro en el mercado del café arábica. En Brasil, Safras & Mercado informó que se ha recolectado el 20% de la cosecha de café, en comparación con el 21% en la misma época del año pasado.

, disipando las preocupaciones previas sobre problemas de suministro en el mercado del café arábica. En Brasil, Safras & Mercado informó que se ha recolectado el 20% de la cosecha de café, en comparación con el 21% en la misma época del año pasado. Datos del Servicio Agrícola Exterior (FAS) del USDA indican que la producción de café en Brasil ha aumentado un 0,5% interanual , mientras que se espera que la producción en Vietnam, una región clave para el café robusta, aumente un 6,9% interanual. Mientras tanto, los precios mundiales del robusta han caído a mínimos de siete semanas.

, mientras que se espera que la producción en Vietnam, una región clave para el café robusta, aumente un 6,9% interanual. Mientras tanto, los precios mundiales del robusta han caído a mínimos de siete semanas. Los inventarios de café en la bolsa ICE han alcanzado máximos de casi nueve meses para el robusta, y los inventarios de arábica han alcanzado máximos de cuatro meses , según datos recopilados el martes 3 de junio, que muestran 892.000 sacos almacenados.

, según datos recopilados el martes 3 de junio, que muestran 892.000 sacos almacenados. Parte del repunte actual del precio del café se debe a las condiciones climáticas desfavorables en Brasil, el mayor productor de arábica del mundo. Los datos de Somar Meteorologia indican que no se registraron precipitaciones en la importante región productora de Minas Gerais durante la semana que finalizó el 31 de mayo. Los pronósticos para los próximos días sugieren que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula. Precio del café Al observar el gráfico del precio del café, el panorama técnico no ha cambiado significativamente y persiste la presión bajista. Los niveles de resistencia clave son el retroceso de Fibonacci del 23,6% y la EMA de 50 períodos (línea naranja). Fuente : Xstation5

