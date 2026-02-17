La batalla por dominar la IA china entra en su semana clave

El Año Nuevo Lunar no solo es una de las fechas más importantes para el consumo en China, sino también un momento estratégico para que las grandes compañías tecnológicas presenten nuevos productos y capten la atención del mercado. En el ámbito de la inteligencia artificial, 2026 llega con una agenda especialmente cargada de lanzamientos.

Si en 2025 el gran protagonista fue DeepSeek, que logró viralizarse y dominar la conversación tecnológica durante las fiestas, este año el escenario es más competitivo. Entre los modelos que están generando mayor expectación destacan Seedance 2.0, desarrollado por ByteDance, y GLM 5.0, de Zhipu AI. A ellos se suma MiniMax, que también prepara el lanzamiento de su nuevo modelo M2.2 en estas fechas.

Mucho más que visibilidad: el impacto en bolsa

El interés no es solo tecnológico, sino también financiero. Algunos analistas consideran que Zhipu AI y MiniMax podrían ser los desarrolladores mejor posicionados en este nuevo ciclo de lanzamientos, especialmente si logran traducir sus avances en ingresos vía APIs y aplicaciones integradas.

En paralelo, existe la posibilidad de que DeepSeek presente una nueva versión de su modelo durante el periodo festivo. Si eso ocurre, compañías con amplios ecosistemas digitales como Tencent podrían beneficiarse significativamente.

En el caso de gigantes como Alibaba o Baidu, el efecto podría ser más heterogéneo. Alibaba, por ejemplo, está impulsando de forma agresiva la adopción de su aplicación Qwen, lo que implica una fuerte apuesta por captación de usuarios en un entorno cada vez más competitivo.

La clave: integración en productos de uso diario

El verdadero diferencial ya no está únicamente en lanzar el modelo más potente, sino en integrarlo dentro de productos digitales de alta frecuencia de uso.

Algunas compañías están transformando sus aplicaciones en plataformas integrales que conectan la inteligencia artificial con comercio electrónico, viajes, entretenimiento y servicios financieros. Esto convierte a la IA en una capa operativa del consumo cotidiano, no en una herramienta aislada.En ese sentido, el éxito no dependerá únicamente de lanzar el modelo más avanzado, sino de lograr que millones de usuarios interactúen con él dentro de ecosistemas ya consolidados.

Las grandes plataformas están intensificando la lucha por cuota de mercado con fuertes incentivos económicos para atraer y retener usuarios durante el periodo festivo.

Se trata de una auténtica guerra de subsidios en la que los gigantes tecnológicos buscan consolidar la adopción masiva de sus asistentes y aplicaciones de IA. Esta estrategia responde a una lógica clara: cuanto mayor sea la base de usuarios activos, mayor será la capacidad de monetización posterior a través de servicios premium, APIs o integración empresarial.

Un objetivo estratégico para la IA China: cerrar la brecha global

Más allá del impacto inmediato en tráfico o descargas, estos lanzamientos cumplen otra función clave: demostrar que los modelos chinos pueden competir en calidad con los sistemas líderes a nivel global. Reducir la percepción de distancia frente a los grandes referentes internacionales es fundamental para consolidar su adopción en tareas de alto valor añadido.

Si en las próximas semanas los desarrolladores chinos logran convencer al mercado de que sus modelos son “lo suficientemente buenos” para usos productivos exigentes, podrían consolidarse como la opción por defecto en numerosos entornos empresariales y de consumo.

El Año Nuevo Lunar, una vez más, se convierte así en un laboratorio a gran escala para medir no solo el interés del público, sino también la madurez competitiva del ecosistema chino de inteligencia artificial.