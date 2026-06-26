El precio del petróleo Brent amplía su racha bajista y encadena una nueva sesión de descensos, seguido también por el WTI. Pese a que las noticias conocidas ayer no apuntaban precisamente a una mejora en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, el mercado parece haber dejado de lado las tensiones geopolíticas y opta por centrarse en los factores más favorables para la oferta y la estabilidad del crudo.

La tregua en Oriente Medio impulsa el optimismo del mercado y lastra el precio del petróleo

El anuncio formal de una tregua de 60 días, realizado el pasado jueves 18 de junio, marcó el inicio de una nueva fase de negociaciones para tratar de restablecer la normalidad en Oriente Medio mediante la firma de un memorando de entendimiento. Entre los acuerdos más relevantes destacó la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz, que permanecerá libre de peajes durante el periodo de alto el fuego, una medida que el mercado ha interpretado como una garantía para el suministro mundial de crudo.

Los efectos positivos no tardaron en llegar. En apenas una semana, los futuros del petróleo Brent acumulan una caída del 8,29%, mientras que el crudo WTI registra un descenso aún mayor, del 8,81%, reflejando el alivio de los inversores ante la reducción del riesgo geopolítico en una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo.

Un nuevo incidente pone a prueba las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Sin embargo, la calma ha durado poco. Un buque con bandera de Singapur ha sido alcanzado por un proyectil en un incidente que, según un funcionario estadounidense, habría sido perpetrado por fuerzas iraníes. El suceso vuelve a sembrar dudas sobre la viabilidad de las negociaciones y pone en entredicho el cumplimiento del memorando de entendimiento firmado hace apenas ocho días.

Con este nuevo episodio, la atención de los mercados y de la comunidad internacional vuelve a centrarse en Oriente Medio. La principal incógnita es si el ataque supondrá un punto de inflexión en las conversaciones o si las partes lograrán mantener vivo el proceso de negociación pese al incremento de las tensiones.

Como consecuencia, la Organización Marítima Internacional (OMI), organismo especializado de la ONU, ha decidido suspender temporalmente el operativo de rescate de los buques que permanecían atrapados en el Estrecho de Ormuz desde el inicio del conflicto. La decisión responde a la falta de garantías de seguridad en la zona, en un contexto marcado por la intención de las fuerzas iraníes de reforzar el control sobre las rutas de navegación del estrecho.

¿Por qué sigue bajando el precio del petróleo?

Pese al repunte de la tensión geopolítica, el mercado mantiene la calma. El precio del petróleo Brent y del crudo WTI retrocede ya más de un 2,70% en la sesión. Aunque ambos contratos llegaron a avanzar más de un 2% tras conocerse el ataque, el impulso alcista se desvaneció rápidamente y las cotizaciones volvieron a terreno negativo.

Por ahora, la tregua en Oriente Medio continúa vigente y los inversores interpretan este incidente como un movimiento de presión dentro del proceso de negociación, más que como una ruptura definitiva del acuerdo. Además, un episodio aislado no parece suficiente para alterar las expectativas sobre el suministro mundial. De hecho, el tráfico de petroleros a través del Estrecho de Ormuz ha recuperado un fuerte dinamismo, una señal más para que el mercado siga confiando en la continuidad del flujo de crudo por una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo.

Además, las existencias de petróleo almacenadas en Cushing, el principal centro de entrega de los contratos de futuros del WTI, llegaron la semana pasada hasta su nivel más bajo desde 2014, según el informe del miércoles de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). Este descenso, que refleja una menor disponibilidad de inventarios, no está siendo un argumento de peso suficiente como para subir el precio del petróleo de momento, puesto que las reservas de gasolina de Estados Unidos aumentaron en 2,1 millones de barriles y la relativa estabilidad geopolítica aún domina los precios a la baja. No obstante, cualquier interrupción en las negociaciones podría ser crítica para las reservas estadounidenses y, por ende, para el precio del petróleo.

Por ahora, los inversores consideran que el riesgo de una interrupción significativa del suministro sigue siendo limitado. La continuidad de la tregua, la normalización progresiva del tráfico por el Estrecho de Ormuz y la confianza en que las negociaciones continúen han pesado más que los últimos episodios de tensión.

Sin embargo, el equilibrio sigue siendo frágil. Cualquier deterioro de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán o un incidente que comprometa el tránsito por una de las principales arterias energéticas del mundo podría devolver rápidamente la volatilidad al mercado e impactar en el precio del petróleo. Hasta entonces, el foco permanecerá puesto en la evolución diplomática y en cualquier señal que pueda alterar el delicado equilibrio entre el riesgo geopolítico y las expectativas sobre la oferta mundial de crudo.