Josep Oliu, el presidente de Banco Sabadell (SAB.ES), ha concedido una interesante entrevista para Expansión en la que ha dejado alguna píldora muy interesante para saber qué es exactamente lo que cambiaría la opinión del consejo sobre la OPA de BBVA. ¿Cuál es la clave?

Josep Oliu pone condiciones a la OPA BBVA-Sabadell

Josep Oliu ha sido una de las personalidades más notorias en esta OPA, ya que como presidente de Sabadell debe tener un papel activo. Desde el primer momento el consejo de Sabadell, con él a la cabeza, ha rechazado la OPA. Pero en esta entrevista ha dejado caer qué sería lo que podría hacer cambiar de opinión al consejo.

El precio, como siempre, es la clave. Josep Oliu afirma que si BBVA incrementa la oferta para dejar la prima en, al menos, un 30%, haría que el consejo se volviera a sentar para valorar la oferta. Si bien no ha dicho que se aceptaría, supone un hito importante y algo que aún no habíamos visto.

El consejo de Sabadell no puede aceptar la OPA en sí, ya que son los accionistas los que votan esta decisión, pero con el visto bueno del consejo la aceptación es mucho más probable.

En cualquier caso, la oferta de BBVA ya tenía implícita una prima de más del 30%, por lo que el reclamo del presidente de Sabadell no tiene tanto sentido. Una cosa es reclamar que la prima sea neutra, y otra que se incremente de nuevo un 40% la oferta.

Las acciones de Sabadell suben un 80% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de BBVA y Sabadell?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de BBVA (BBVA.ES) y Sabadell (SAB.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



