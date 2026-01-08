Gasto militar al alza pese al déficit : propone elevar el presupuesto de defensa hasta 1,5 billones de dólares anuales, un aumento del 50 % que contrasta con un déficit público ya cercano a los 2 billones.

Trump sacude al sector defensa : amenaza con limitar dividendos, recompras y salarios de ejecutivos, y apunta directamente a Raytheon por su baja capacidad productiva.

Donald Trump lo ha vuelto a hacer. El inicio de año está siendo frenético y los inversores siguen más de cerca que nunca la cuenta en redes sociales del presidente de Estados Unidos, ante la avalancha de anuncios que ha realizado en los últimos días y su impacto directo en los mercados.

En su agenda del miércoles, Trump volvió a sacudir a Wall Street al anunciar nuevas políticas potencialmente disruptivas dirigidas a la industria de defensa.

Por un lado, lanzó un duro mensaje al sector, advirtiendo a las empresas de defensa de que no deberían pagar dividendos, recomprar acciones propias ni retribuir a sus ejecutivos con salarios superiores a los 5 millones de dólares. Según el presidente, las compañías no están fabricando equipamiento militar con la rapidez necesaria ni ofreciendo el mantenimiento adecuado.

Poco después del cierre de la sesión bursátil, Trump fue un paso más allá y atacó de forma directa a Raytheon, fabricante de los sistemas de misiles Patriot y otros equipos militares. El mandatario amenazó con dejar de hacer negocios con la compañía si no incrementa su inversión en capacidad productiva.

Trump propone un fuerte aumento del gasto militar pese al elevado déficit

Sin embargo, apenas unas horas después de sus críticas al sector, Trump impulsó a las empresas de defensa al alza en las operaciones posteriores al cierre del mercado. El motivo fue su afirmación de que el presupuesto militar para 2027 debería aumentar desde 1 billón de dólares anuales hasta 1,5 billones de dólares.

Esta propuesta llega después de que el propio Trump, durante su primer mandato, ya hubiera elevado el gasto militar desde los 780.000 millones de dólares anuales hasta el billón de dólares. Según explicó en una publicación en redes sociales el miércoles, este drástico incremento permitiría a Estados Unidos construir un “ejército de ensueño” y se financiaría a través de aranceles.

No obstante, el planteamiento supone un aumento del 50% del gasto militar en un momento en el que el déficit presupuestario estadounidense ya ronda los 2 billones de dólares. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), el organismo de control fiscal del Congreso, estima que el déficit se situará en el 5,5% este año. Aunque esta cifra es inferior a la de ejercicios anteriores, muchos economistas la consideran insostenible a medio plazo.

Si bien los aranceles impulsados por Trump ayudaron a reducir el déficit en 2025, la CBO anticipó en noviembre que estas medidas solo generarían una recaudación de 2,5 billones de dólares en un periodo de 11 años —alrededor de 230.000 millones de dólares anuales—, una cifra muy inferior al aumento proyectado de 500.000 millones de dólares en el gasto en defensa.