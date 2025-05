El S&P 500 retrocede antes de la publicación de los datos del IPC de Estados Unidos a las 14:30h, que constituyen el informe macroeconómico más importante de la semana. Esta desaceleración, que ha sufrido el dólar y otros índices de Wall Street, se produce tras un fuerte repunte de los activos estadounidenses. El mercado se centrará en si el informe de abril indica un aumento de la inflación o si evita generar inquietud sobre un "efecto inflación" derivado de la inestabilidad en la política comercial de la nueva administración estadounidense.

Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Cómo puede influir el informe del IPC en la economía de Estados Unidos? Un escenario de mayor inflación del IPC en EE. UU. podría aumentar la probabilidad de una corrección en los activos estadounidenses. Por el contrario, si la inflación disminuye o se alinea con las previsiones, podría fortalecer las expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal y respaldar los índices bursátiles, que, tras el acuerdo entre EE. UU. y China, prácticamente han dado por terminada la guerra comercial. Esta lectura del IPC ofrecerá la primera visión real del impacto de las políticas arancelarias de Donald Trump en los consumidores estadounidenses. Los aranceles de represalia anunciados el 2 de abril sacudieron los mercados financieros y aumentaron la incertidumbre sobre las perspectivas económicas de EE. UU., especialmente en términos del comportamiento de los precios. Al mismo tiempo, cabe destacar que el mercado se inclina cada vez más hacia un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, un factor que podría retrasar dicha decisión es el posible fortalecimiento de la inflación en EE. UU. La publicación del IPC de hoy arrojará luz sobre varias preocupaciones críticas de los inversores y podría alterar las previsiones relacionadas con la política monetaria de la Reserva Federal. Podría desencadenar fluctuaciones a corto plazo en el dólar estadounidense, los rendimientos de los bonos del Tesoro y los mercados de valores. Expectativas del Mercado IPC (intermensual): 0,3% (anterior: -0,1%)

IPC subyacente (intermensual): 0,3% (anterior: 0,1%)

IPC (interanual): 2,4% (anterior: 2,4%)

IPC subyacente (interanual): 2,8% (anterior: 2,8%) La atención se centrará en la dinámica mensual, donde se espera un aumento debido a los aranceles recientemente implementados (y aún vigentes). Si bien Trump ha suspendido algunos de los aranceles —incluida la pausa de 90 días de ayer sobre los aranceles del 145% sobre productos chinos—, los aranceles temporales de represalia y los aranceles generales del 10%, aún vigentes, podrían interrumpir las tendencias desinflacionarias en categorías sensibles a las importaciones, como vehículos, muebles y artículos para el hogar. La publicación anterior del IPC fue inferior a lo previsto (2,4% frente al 2,8% de marzo), lo que contrasta con la preocupación por la renovada presión inflacionaria debido a los aranceles y la reiterada incertidumbre de la Fed sobre su impacto a largo plazo en la dinámica de precios. Sin embargo, estos datos reflejaban un período anterior a la introducción de los aranceles del 10% para todo; por lo tanto, el mercado los ignoró en gran medida. En marzo, los precios de la energía cayeron un 3,3 % interanual (la caída más pronunciada desde octubre de 2024), principalmente debido a la volatilidad estacional y a la preocupación por la demanda. También se observó un alivio gracias a la disminución de la inflación de los alquileres, que representa alrededor de un tercio de la cesta del IPC. ¿Qué esperar del informe de IPC de Estados Unidos? Dada la caída de la inflación en abril, la previsión mediana sugiere, con cautela, que el IPC se mantendrá en el 2,4 % interanual. La lectura tendría que desviarse significativamente de las expectativas para generar una volatilidad notable en el mercado. Sin embargo, la cifra mensual está cobrando importancia: los inversores estarán atentos a las primeras señales del impacto de los aranceles generalizados del 10 %. En este caso, el mercado espera el primer aumento mensual en 2025, proyectado en un 0,3 %. La inflación podría aumentar debido al aumento de los precios de los automóviles y, algo inesperadamente, de los precios del combustible en las gasolineras estadounidenses. (Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.) Sin embargo, la disminución de la inflación de los alquileres probablemente amortiguará el impacto de estas categorías. . (Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.) Durante la última semana, la probabilidad implícita en el mercado de un recorte de tipos por parte de la Fed en julio ha disminuido significativamente. Tan solo la semana pasada, los mercados anticipaban un recorte total; ahora, esa probabilidad se ha reducido a alrededor del 40%. Si la lectura del IPC supera significativamente las expectativas y los componentes no relacionados con los aranceles muestran una mayor presión alcista, el mercado podría reducir aún más las expectativas de un recorte, lo que podría impulsar los rendimientos de los bonos del Tesoro. A continuación, se presentan las previsiones del mercado para futuros recortes de tasas por parte de la Fed. (Fuente: Bloomberg Finance L.P.) En el mercado de bonos estadounidense, los rendimientos a 10 años vuelven a subir tras la fuerte caída de la semana pasada durante el pánico provocado por los aranceles de represalia. Ahora, con un renovado interés por los activos de mayor riesgo y una revisión a la baja de las expectativas de flexibilización monetaria de la Fed, los rendimientos han vuelto a subir hacia el 4,45 %. Fuente: XTB Research, Macrobond ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

