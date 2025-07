¿Por qué están subiendo hoy las acciones de Colonial?

Las acciones de Colonial suben considerablemente en la primera sesión del lunes días antes de su próxima presentación de resultados prevista para el próximo jueves 24, tras el cierre de mercado. A pesar del incremento en las transacciones del mercado inmobiliario, la alta demanda de viviendas no es el principal motivo detrás de este aumento. Entonces ¿qué factores lo explican? ¿Qué factores están impulsando la confianza en Colonial? Las expectativas sobre los resultados vienen respaldadas por un buen trimestre del sector y una estabilización de las tensiones geopolíticas. Además, la fuerte actividad comercial durante el año pasado y el primer trimestre de este año han provocado un alza en las expectativas del mercado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La bajada acumulada de tipos de interés también ha favorecido el crecimiento de los ingresos de Colonial. Un recorte de los tipos de interés disminuye el coste de financiación y los activos inmobiliarios se vuelven más atractivos como inversión, porque ofrecen rentas estables con menor riesgo comparativo. Del mismo modo, la incorporación de los activos del proyecto Deeplabs representa una nueva palanca de crecimiento operativo para Colonial. Esta iniciativa, centrada en el desarrollo de espacios de oficinas innovadores y tecnológicos, aportará activos con una rentabilidad bruta estimada del 6–7 %, sensiblemente superior a la media actual del portafolio de oficinas de Colonial, situada en torno al 4 %. Esta diferencia sugiere un impacto positivo en la rentabilidad global de la compañía y en la valoración de sus activos. A pesar de los diferentes motivos que existen para esperar unos resultados positivos este próximos jueves, un factor determinante para el repunte del valor de las acciones de Colonial ha sido la publicación de expectativas de crecimiento por parte de una de las principales casas de valoración, situando su precio objetivo en torno a los 8,5 euros por acción, lo que supondría una revalorización del 45% respecto a su cotización actual. Cotización de las acciones de Colonial Las acciones de Colonial suben un 2,4% este lunes y se posiciona en la zona alcista del Ibex 35, donde también se encuentran ArcelorMittal y Acerinox. En el acumulado del año, las acciones de Colonial se han revalorizado un 14,6%, mientras que en el último mes han crecido un 1,1% en el último mes. Además, en la última semana, han firmado un incremento del 1,4%. Aunque las acciones de Colonial se encuentran en un periodo de consolidación lateral, pendiente de un mayor impulso, están comenzando a mostrar señales técnicas positivas. Así, encaran un punto de inflexión que puede verse beneficiado por las expectativas positivas sobre sus resultados. El precio se sitúa ligeramente por encima de sus medias móviles exponenciales de corto y medio plazo, lo que sugiere un intento de reanudación alcista tras la corrección reciente. A pesar de que la cercanía de estas medias aún no confirma una tendencia clara, el ADX empieza a revelar una fortaleza técnica moderada, con un cruce alcista, lo que podría anticipar un aumento en la presión compradora. ¿Cómo comprar acciones de Colonial? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Inmobiliaria Colonial (COL.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

