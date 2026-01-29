El Ibex 35 empieza la sesión con subidas leves en torno al 0,20% y un sentimiento mixto en Europa, ya que en el DAX alemán está cayendo casi medio punto porcentual. Ni la reunión de la Reserva Federal ni los resultados de Meta, Microsoft o Tesla están teniendo impacto hoy en el Ibex, pero el mercado empieza a posicionarse de cara a los resultados de la semana que viene que coparán la bolsa española.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de ArcelorMittal están repuntando más de un 2% y lideran al Ibex 35. Podemos achacar las subidas a un aumento de precio objetivo por parte de JP Morgan, además de al repunte de los precios del cobre de la sesión de ayer y a un rally de los metales en general. Si bien han destacado las subidas del oro y la plata, los inversores están empezando a ver una fase de despunte de los metales en general por las necesidades de los centros de datos, con inversiones récord por parte de los hiperescaladores, así como un dólar débil y una inflación que sigue alta. Además, se espera que la economía india crezca alrededor de un 7% en este 2026. Todo esto empuja los precios de los metales en los mercados globales. IAG o Puig vuelven a copar la parte alta. En el caso de Puig ocurre a pesar de que los resultados de ayer de LVMH no gustaron al mercado y mostraron una caída del segmento de perfumería del 1% a nivel orgánico. Sin embargo, la narrativa sobre la española ha cambiado.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Acerinox copa la parte baja del Ibex debido a que JP Morgan ha rebajado su precio objetivo y su recomendación, en contraste con su optimismo por otros valores del sector. Solaria y Merlin también copan la parte baja, aunque en general el ánimo es positivo y los descensos son bastante moderados.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

