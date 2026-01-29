- El Ibex 35 se anima en la sesión de hoy
- Los metales protagonizan las bajadas y subidas del Ibex 35
- El Ibex 35 se anima en la sesión de hoy
- Los metales protagonizan las bajadas y subidas del Ibex 35
El Ibex 35 empieza la sesión con subidas leves en torno al 0,20% y un sentimiento mixto en Europa, ya que en el DAX alemán está cayendo casi medio punto porcentual. Ni la reunión de la Reserva Federal ni los resultados de Meta, Microsoft o Tesla están teniendo impacto hoy en el Ibex, pero el mercado empieza a posicionarse de cara a los resultados de la semana que viene que coparán la bolsa española.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de ArcelorMittal están repuntando más de un 2% y lideran al Ibex 35. Podemos achacar las subidas a un aumento de precio objetivo por parte de JP Morgan, además de al repunte de los precios del cobre de la sesión de ayer y a un rally de los metales en general. Si bien han destacado las subidas del oro y la plata, los inversores están empezando a ver una fase de despunte de los metales en general por las necesidades de los centros de datos, con inversiones récord por parte de los hiperescaladores, así como un dólar débil y una inflación que sigue alta. Además, se espera que la economía india crezca alrededor de un 7% en este 2026. Todo esto empuja los precios de los metales en los mercados globales. IAG o Puig vuelven a copar la parte alta. En el caso de Puig ocurre a pesar de que los resultados de ayer de LVMH no gustaron al mercado y mostraron una caída del segmento de perfumería del 1% a nivel orgánico. Sin embargo, la narrativa sobre la española ha cambiado.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Acerinox copa la parte baja del Ibex debido a que JP Morgan ha rebajado su precio objetivo y su recomendación, en contraste con su optimismo por otros valores del sector. Solaria y Merlin también copan la parte baja, aunque en general el ánimo es positivo y los descensos son bastante moderados.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Tres mercados a seguir la próxima semana (30.01.2026)
Compañías de videojuegos con fuertes descuentos 🚨 ¿Puede Project Genie poner fin a la era tradicional del gaming?
Sorprenden los resultados de Lockheed Martin en un escenario de tensiones globales crecientes
IBM resurge con fuerza gracias a la IA: el viejo gigante vuelve a sorprender al mercado
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.