El S&P 500 cae, pero Intel se dispara

El S&P 500 ha abierto la sesión ligeramente en negativo perdiendo un 0,4%. Tras una buena sesión el miércoles, con el impulso de los datos de inflación, hoy se esperan las primeras correcciones. El sentimiento del mercado sigue siendo tenso debido a la incertidumbre sobre los aranceles. Por otro lado, los datos de inflación del PPI ligeramente mejores de lo esperado ayudaron a aliviar algo del sentimiento negativo. Sorprende el despegue de Intel, que avanza casi un 17% al inicio de la sesión. Además, Royal Caribbean Cruises sigue creciendo un 4%, manteniendo la tendencia de los últimos días. En contraste a las grandes subidas, Adobe cae más de un 10% al no superar las expectativas de sus beneficios e ingresos, mientras que Tesla, Salesforce, Apple, Alphabet, Palantir y Starbucks también firman una sesión negativa. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del S&P 500 La corrección en el S&P 500 ahora se acerca al 10% en las últimas tres semanas. Hoy, el índice ha bajado un 0.40%, cotizando en 5,570 puntos, y está probando una zona de soporte por encima de los 5,560 puntos. Noticias del S&P 500 Dentro del S&P 500, hay ciertas compañías que están destacando por su comportamiento, tanto a nivel positivo como negativo. Adobe (ADBE.US) cae un 11,5% La compañía de software presentó resultados trimestrales y los inversores han reaccionado. Adobe proyectó un EPS para el segundo trimestre de $4.95–$5.00 y unos ingresos de $5.77B–$5.82B, ambos ligeramente por debajo de las estimaciones del consenso. La guía para todo el año también quedó ligeramente por debajo de las expectativas, con un EPS en el punto medio de $20.35 frente a los $20.39 esperados y unos ingresos en el punto medio de $23.425B frente a la estimación de $23.5B. Adobe enfrenta dos grandes retos: la desaceleración del crecimiento en el sector de IA y un entorno macroeconómico cada vez más desafiante. Royal Caribbean Cruises (RCL.US) sube un 1,7% La compañía de cruceros ha anunciado la firma de acuerdos de intercambio con los tenedores de sus bonos senior convertibles con vencimiento en 2025. El acuerdo implica la conversión de aproximadamente 200 millones de dólares en bonos en circulación por una combinación de efectivo y acciones ordinarias. El precio promedio del efectivo se determinará con base en el valor de cotización de la acción entre el 13 y el 18 de marzo. Esta estrategia busca fortalecer la estructura de capital de la empresa, reduciendo su carga de deuda y mejorando su posición financiera en un sector que aún enfrenta desafíos en términos de demanda y costes operativos. Salesforce (CRM.US) cae un 3,8% Pese a la corrección en su cotización, Salesforce mantiene su apuesta por la expansión internacional con una inversión de 1.000 millones de dólares en Singapur durante los próximos cinco años. Este movimiento busca consolidar su presencia en el sudeste asiático, con un enfoque en el desarrollo de productos de inteligencia artificial y la creación de hubs de investigación. No obstante, el contexto actual para el sector tecnológico, en particular para las empresas de software y semiconductores, ha mostrado señales de desaceleración, lo que podría impactar las perspectivas de corto plazo de la compañía y limitar la entrada de inversores con visión especulativa. Starbucks (SBUX.US) cae un 1% Las acciones de Starbucks continúan en tendencia bajista a pesar de los cambios en la dirección ejecutiva y las nuevas estrategias de marketing. La compañía acumula cuatro trimestres consecutivos de caídas en ventas, lo que ha llevado a su CEO a enfatizar la necesidad de una reestructuración más profunda. A pesar de los esfuerzos por recuperar su posicionamiento, el mercado sigue mostrando escepticismo respecto a la efectividad de estas medidas. En el corto plazo, la clave estará en la capacidad de la empresa para revertir esta tendencia y generar señales de crecimiento sostenible. ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

