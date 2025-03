¿Cómo podemos invertir ante el declive del S&P 500?

Los mercados financieros han sido testigos de un cambio histórico. Los riesgos de recesión en Estados Unidos han lastrado el comportamiento del índice de referencia más conocido del mundo, el S&P 500. El selectivo americano, que incorpora las 500 empresas más importantes del país, ha bajado un 8,6% desde su máximo histórico alcanzado el 19 de febrero, alejándose del mejor comportamiento de los índices europeos y asiáticos. Dentro del conjunto del mercado, las empresas tecnológicas han liderado estos recortes debido a sus altas valoraciones y su dependencia al exterior. El Nasdaq Composite, el principal índice tecnológico, ha caído un 13% desde su máximo histórico del 16 de diciembre. Además, entre todo el sector destacan los movimientos de las conocidas como las Magníficas 7, que en la sesión de ayer tuvieron la mayor caída en capitalización de mercado de toda su historia, bajando un 16,2% desde los máximos de febrero. Nvidia, con una caída del 23,2%, y Tesla, que retrocedió un 38,4%, lideraron estos descensos. Los movimientos muestran el notable cambio de sentimiento que se ha producido en menos de dos meses desde el inicio de la presidencia de Trump, que en su momento fue recibido con subidas históricas en Wall Street. La apuesta inicial era que sus planes de reducción de impuestos y desregulación impulsarían el mercado al inyectar estímulo a una economía que ya estaba en expansión, pero ese sentimiento se ha dado la vuelta en las últimas semanas. Podemos definir tres factores clave en el reciente giro de 180 grados en las acciones, bonos y divisas: las crecientes preocupaciones por la economía estadounidense, un posible “momento Sputnik” en Europa impulsado por un posible cambio en Alemania en la política fiscal y la financiación europea, y los indicios de una respuesta política más decidida por parte de China. La volatilidad acecha al S&P 500 Wall Street se pregunta cada día cuándo llegará el “Trump put”, conocido como el nivel de caídas en los mercados financieros que obligará al presidente a dar su apoyo al mercado de valores de una u otra manera. Sin embargo, Trump, quien hizo de los mercados financieros su mejor termómetro del momento económico del país durante su primer mandato en la Casa Blanca, parece estar dispuesto a sacrificar el mercado alcista actual y la economía que heredó para hacer realidad su visión de una nueva era de excepcionalismo estadounidense. Aunque en los últimos días el pesimismo se ha instalado en la confianza de los inversores, cualquier avance en inteligencia artificial, anuncios sobre las reducciones fiscales, de recortes de tipos de la FED, o alguna muestra de apoyo del presidente podría permitir un repunte significativo en el mercado. La historia desde la crisis de las puntocom muestra que, de las 18 veces que desde el año 2000 el S&P 500 ha roto a la baja su promedio móvil de 200 sesiones durante una ola de ventas, se ha recuperado rápidamente en 11 veces. En cualquier caso, en este escenario de volatilidad los inversores a largo plazo afrontan un escenario de muchas curvas en donde deben abrocharse el cinturón de seguridad para llegar al destino, manteniendo sus posiciones en EEUU a nivel estratégico y apostando por la diversificación. Ideas para invertir en renta variable Los bienes de consumo básico suelen mejorar el comportamiento del mercado cuando hay riesgos de desaceleración, dado que son bienes o servicios más esenciales que las personas demandan independientemente de las condiciones económicas. El sector ha subido un 7,5% este año, siendo el que más ha subido junto al farmacéutico de entre los once que conforman el S&P 500. Empresas como Coca-Cola, Procter & Gamble, AT&T o McDonalds han permitido estos avances. Entre los ETFs que más destacan en este sector, resaltamos el S&P 500 Consumer Staples Sector, bajo las siglas IUCS.UK. Otra posibilidad para sortear la guerra comercial es invertir en acciones defensivas que pagan dividendos altos. Estrategias que cada día ganan más fuerza. En un momento en que la volatilidad del mercado genera incertidumbre, las acciones que pagan dividendos, en particular las de sectores estables, están atrayendo más atención como posibles refugios seguros. Además, ante los posibles recortes de tipos por parte de la FED y la caída en los bonos, la generación de un ingreso recurrente a través de altos dividendos, gana un mayor atractivo. En este sector, destacamos el S&P Dividend Aristocrats bajo el nombre SPYW.DE. Europa lidera las subidas de los principales selectivos mundiales, pero las subidas de las últimas semanas podrían ser exageradas. Las empresas de defensa de la región continúan su escalada gracias a los nuevos contratos esperados en la región para limitar la dependencia de EEUU y apoyar a Ucrania. Entre los ETFs de defensa, destacamos el Hanetf Future of Defence ETF (ASWC.DE), ya que tiene una mayor ponderación a empresas europeas que el resto de alternativas. Entre las empresas más destacadas, podemos encontrar a la americana Palantir, la alemana Rheinmetall y compañías francesas como Thales o Safran, así como a BAE Systems, y de Reino Unido. Mientras tanto, China está dando señales de que va a adoptar una combinación más potente de estímulos y reformas, que podría impulsar todavía más a las empresas del país. Los mercados consideran que esto es esencial para contrarrestar la creciente amenaza de la japonización de la economía china, que volvió a quedar de manifiesto en los datos del domingo, cuando los precios al consumidor y al productor cayeron en febrero. Las empresas tecnológicas han liderado el repunte del país, y al igual que vimos una tendencia al alza imparable en Wall Street en los últimos años ante el boom de la inteligencia artificial, ¿por qué no verlo ahora en el gigante asiático mientras crecen los estímulos y los tipos de interés bajan? Más allá del S&P 500: ¿qué esperar en renta fija? Dentro del mercado de renta fija, pocas veces habíamos visto movimiento tan fuerte en los bonos globales como está ocurriendo este año. En Alemania, la semana pasada los bonos a 10 años tuvieron su mayor subida desde 1990 ante la expectativa de un amplio paquete fiscal que se centraba en aumentar el gasto en defensa y crear un fondo de infraestructuras de 500.000 millones de euros. En Japón, la rentabilidad de los bonos ha alcanzado sus máximos de los últimos 16 años, mientras que en Estados Unidos la situación es algo diferente. Donald Trump y el secretario del tesoro, Scott Bessent, están comprometidos con rebajar la rentabilidad de los bonos. Para poder llevar a cabo sus promesas electorales y recortar los impuestos, la nueva administración está decidida a recortar los gastos, y el gasto de intereses de la deuda es una de las tres partidas clave en el presupuesto americano. Se estima que en 2025 y 2026 aproximadamente el 25% de todas las emisiones de bonos llegarán a su vencimiento, por lo que refinanciar esa deuda a tipos más bajos es clave. Con ello, además, se reduciría una partida clave en la inflación como es actualmente la partida de la vivienda. Estos movimientos permitirían a la FED recortar los tipos de interés en un momento en el que el mercado ya da un 50% de probabilidad a un primer recorte de tipos este año en la reunión de mayo. Estos movimientos permitirían a los bonos a corto plazo revalorizarse, siendo una opción interesante el ETF IB01.UK, que invierte en bonos de gobierno de hasta un año de vencimiento. Por otro lado, en el caso de que se logren los objetivos de Donald Trump, los bonos de entre 7 a 10 años deberían de seguir su tendencia positiva actual, algo que se puede aprovechar con el ETF Treasury Bond 7-10 years bajo el nombre CB07.DE. Por su parte, en Europa hay dos tendencias que se enfrentan entre sí. Por un lado, la expectativa de un mayor crecimiento e inflación debido al incremento de la deuda, y por otro, las consecuencias de los aranceles estadounidenses. Ante estas circunstancias, en el corto plazo podría pesar más el riesgo arancelario de generar una caída significativa en el crecimiento económico de la región, algo que se podría aprovechar tanto en el corto plazo ante la expectativa de recortes del BCE con el ETF Govies 0-6 months euro (C3MGR.DE) como en el medio plazo con el fondo cotizado Eurozone Goverment Bond, bajo el nombre XGLE.DE. ¿Qué más podemos añadir a la cartera para diversificar? En estos momentos marcados por la volatilidad del mercado y de índices como el S&P 500, el oro ha encontrado nuevos catalizadores. Si en los dos últimos años la compra de los bancos centrales y la inflación han sido los principales argumentos para justificar sus subidas, los posibles recortes de tipos por parte de la FED y la caída en los rendimientos de los bonos podrían ayudar a impulsar su precio. A pesar de cotizar en sus máximos históricos, mientras dure la incertidumbre mundial y la guerra en Ucrania el oro podría continuar su racha triunfal. Entre los diferentes ETFs que encontramos disponibles para invertir en oro, podríamos apostar por el ETF Physical Gold EGLN.UK. En este escenario, tambi´n destaca el Bitcoin, uno de los activos que más ha sufrido desde principios de año. El incremento en la aversión al riesgo de los inversores y la desilusión de la medidas adoptadas por la administración Trump han influido negativamente en su precio, pero al igual que hemos asistido a un cambio en la tendencia de las criptomonedas, podemos volver a ver un crecimiento en el optimismo del mismo. El ETF VT0P.DE nos permitiría, además, diversificar con Ethereum, Solana o Ripple.



