El S&P 500 cae y Netflix sorprende en positivo

El S&P 500 abre ligeramente en negativo. Tras la sesión en rojo del lunes parece que la sesión de hoy dará un poco de tregua a las grandes caídas. Además, el Nasdaq 100 abre en positivo y recupera las pérdidas de ayer. Sorprenden las caídas de Moderna, Oracle y Delta Air Lines con retrocesos de más de un 6%. Intel y Ford Motor también se resienten aunque por ahora solo caen entre el 2% y 3%. En la zona alcista, destacan Super Micro Computer y Netflix con subidas del 2%. El S&P 500 ya ha bajado cerca del 1% después de que la Casa Blanca anunciara cambios en la política comercial con Canadá. Donald Trump ha ordenado al Secretario de Comercio imponer aranceles adicionales que oscilarán entre el 25% y el 50% sobre todo el acero y aluminio importado a Estados Unidos desde Canadá. Estos cambios entrarán en vigor a partir de mañana. Además, el presidente de EE. UU. agregó que los aranceles sobre los automóviles importados al país aumentarán significativamente a partir del 2 de abril si Canadá no reduce otros aranceles. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por su parte, el gobierno canadiense ha declarado que las nuevas decisiones de la Casa Blanca no llevarán a Canadá a eliminar sus aranceles existentes sobre EE. UU. El primer ministro de Ontario afirmó que su administración, junto con todo el país, no retrocederá hasta que los aranceles de Trump sean eliminados por completo. Es importante recordar que la guerra comercial entre EE. UU. y Canadá es significativamente más perjudicial para Canadá. EE. UU. es tanto un gran importador de bienes canadienses (el 72,5% de las exportaciones de Canadá van a EE. UU.) como un gran exportador (el 60,7% de las importaciones de Canadá provienen de EE. UU.). Lo mismo no puede decirse a la inversa. Sin embargo, Canadá sigue siendo uno de los socios comerciales más importantes de EE. UU., junto con México, la Eurozona y China. Cotización del S&P 500 Actualmente el S&P 500 cotiza por debajo de su media móvil de 60 sesiones. La confianza de los inversores cae junto con el aumento de la volatilidad y la incertidumbre. Los anuncios de los aranceles y los conflictos geopolíticos no están ayudando a los mercados americanos que no dejan de caer. Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB Los índices bursátiles intentaron recuperarse, pero tras la noticia del aumento de aranceles sobre los productos canadienses, el mercado volvió a la venta. El S&P 500 inicialmente ganó un 0,70%, pero ahora ha caído aproximadamente un 0,70%, poniendo a prueba los niveles más bajos de las caídas de ayer, alrededor de los 5.570 puntos. Zona alcista del S&P 500 Netflix (NFLX.US) lidera el crecimiento en la sesión del martes dentro del S&P 500. La compañía ha reforzado su estrategia al incorporar nuevos programas, destacándose la inclusión de RAW, un programa semanal de WWE, y la implementación de novedosas metodologías publicitarias. La rápida adopción de estos nuevos formatos ha permitido incluso agotar su inventario de patrocinios para el programa, lo que refuerza la confianza de los inversores y augura un potencial aumento en los ingresos futuros. Zona bajista del S&P 500 Por otro lado, Oracle (ORCL.US) ha presentado resultados del tercer trimestre y no ha logrado superar las expectativas de beneficios y ventas. No obstante, la empresa ha destacado la firma de acuerdos estratégicos con gigantes tecnológicos como OpenAI, Meta y Nvidia. Estos convenios están proyectados para impulsar un incremento del 15% en los beneficios totales para el cierre del próximo año fiscal, que comienza en junio, lo cual ofrece una perspectiva de recuperación a mediano plazo pese a la coyuntura inmediata.

Del mismo modo, Delta Air Lines (DAL.US) enfrenta una sesión complicada tras la presentación de sus resultados del primer trimestre, donde se evidencia una significativa caída en la demanda interna. Los ingresos y beneficios se han visto afectados negativamente debido a la creciente incertidumbre del entorno económico, el temor a la inflación y a un aumento en los tipos de interés, además de tensiones geopolíticas. Esta situación refleja una disminución en la predisposición al consumo, afectando el rendimiento del sector aéreo en general. ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

