Las acciones de Banco Santander se están desplomando un 2% en una jornada roja para la banca española. Aunque no ha habido una noticia particular del sector, más allá de la OPA de BBVA-Sabadell, los miedos vienen de Estados Unidos y la posibilidad de que la situación impacte al mercado de crédito español y europeo.
Las acciones de Banco Santander sufren
Las acciones de Banco Santander están sufriendo por lo que ya hemos comentado en una noticia anterior: las caídas del sector bancario en Estados Unidos y los casos de presuntos fraudes en préstamos vinculados a fondos inmobiliarios en dificultades. Sin embargo, también hay que sumar el múltiplo al que cotiza la banca española. Venimos tiempo comentando la alta valoración de la banca y en el caso concreto de Santander su PER se encuentra un 42% por encima de su media de los últimos 3 años. Esto provoca que cuando hay eventos que causan miedo de mercado, la caída de sus acciones pueda ser mayor que si el múltiplo al que cotizaran fuera más conservador.
Las acciones de Santander suben un 88% en este 2025.
¿Cómo comprar acciones del Banco Santander?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones del Banco Santander (SAN1.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
