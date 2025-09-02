El S&P 500 extiende las caídas de hoy en Europa 📉

El mercado bursátil estadounidense extiende las caídas que hemos visto esta mañana en el "Viejo Continente". Los inversores siguen preocupados por las valoraciones históricamente elevadas de las acciones, en medio del aumento de los rendimientos de los bonos y la incertidumbre en torno a los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) del viernes. La peor combinación macroeconómica posible para Wall Street sería un aumento de los subíndices de precios junto con un debilitamiento del mercado laboral y de las lecturas de la actividad económica.

El S&P 500 corrige un 1% en la apertura. Entre sus componentes destaca Nvidia, con un retroceso del 2,3%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años suben 4 puntos básicos y se sitúan en el 4,27%. Los mercados esperan un recorte de tipos de la Fed en septiembre (probabilidad aproximada del 90%).

Noticias corporativas del S&P 500

Cytokinetics (CYTK) sube más del 20% después de que el desarrollador de fármacos para el corazón publicara datos de ensayos clínicos en fase final que impresionaron a Wall Street.

Frontier Group (ULCC) sube un 12% después de que Deutsche Bank elevara la recomendación de la aerolínea de bajo coste a Comprar, alegando su sólido posicionamiento para beneficiarse de la quiebra de Spirit Airlines.

Ionis Pharmaceuticals (IONS) sube más del 20% tras anunciar que olezarsen redujo los triglicéridos y los eventos de pancreatitis aguda en ensayos clínicos de fase 3 para pacientes con hipertrigliceridemia grave.

PepsiCo (PEP) sube un 4% después de que el Wall Street Journal informara que el fondo activista Elliott Investment Management ha adquirido una participación de aproximadamente 4.000 millones de dólares y planea impulsar cambios en el gigante de las bebidas.

Signet Jewelers (SIG) avanza un 4% tras elevar su previsión de beneficios ajustados por acción para todo el año.

Telus Digital (TIXT) sube un 14% después de que Telus Corp. acordara adquirir todas las acciones restantes que aún no posee.

United Therapeutics (UTHR) sube un 49% tras anunciar que su estudio Teton-2 de la solución de inhalación Tyvaso para la fibrosis pulmonar idiopática cumplió su criterio principal de valoración de eficacia.

Mineralys Therapeutics (MLYS) sube un 37% después de que los resultados del fármaco para la hipertensión de AstraZeneca fueran "numéricamente peores" que los de Mineralys.

Constellation Brands (STZ) cae un 7% tras recortar sus perspectivas de beneficios para el año fiscal 2026, lo que genera preocupación sobre la fortaleza del consumidor estadounidense.

Precio de Constellation Brands

