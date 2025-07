El S&P 500 extiende las subidas

Wall Street comienza la semana con optimismo, con los principales índices extendiendo subidas más allá de sus máximos históricos recientes. El sentimiento inversor se mantiene positivo, impulsado por la esperanza de una reducción de las tensiones en Oriente Medio y el progreso comunicado en los acuerdos comerciales con socios clave de Estados Unidos. El S&P 500 y el Nasdaq suben un 0,2%, mientras que el Dow Jones avanza un 0,35%. La semana comienza con buen pie, principalmente para las instituciones financieras. Los bancos estadounidenses se recuperan tras superar las pruebas de estrés de la Reserva Federal, lo que allana el camino para un aumento de las recompras y los dividendos. Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan, Morgan Stanley y Citigroup suben en la apertura. Desde XTB pensamos que los resultados son positivos, con menores reservas de capital y mayores pagos a los accionistas, con Goldman Sachs y Wells Fargo como principales beneficiarios. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil S&P 500 por sectores Fuente: Bloomberg Finance LP Cotización del S&P 500 El S&P 500 extiende su impulso más allá del máximo histórico del viernes, gracias a la evolución positiva de las negociaciones comerciales y las expectativas moderadas sobre la política monetaria estadounidense. Los vendedores intentaron frenar el repunte, pero se vieron contenidos en la media móvil exponencial (EMA) de 24 horas (morado claro). El RSI se mantiene cómodamente por debajo de la zona de sobrecompra, lo que sugiere margen para nuevas subidas, salvo shocks macroeconómicos o geopolíticos inesperados. Sin embargo, la decepción por los resultados de las negociaciones comerciales posteriores a julio o la prolongación de las negociaciones podrían mermar la confianza y desencadenar una posible corrección. Noticias corporativas del S&P 500 Boeing (BA.US): La CMA del Reino Unido ha iniciado una revisión antimonopolio de la adquisición de Spirit AeroSystems por parte de Boeing por 4.700 millones de dólares, parte de un acuerdo total de 8.300 millones de dólares, incluyendo deuda. Se espera una decisión sobre una investigación más profunda antes del 28 de agosto. El acuerdo reuniría a Boeing con su antigua unidad, un importante proveedor de los aviones 737 y 787. Las acciones del fabricante de aviones caen un 1,5%. GMS (GMS.US): Las acciones suben casi un 12% después de que SRS Distribution, unidad de Home Depot, acordara adquirir GMS por 110 dólares por acción, lo que valora la operación en aproximadamente 4.300 millones de dólares en capital y 5.500 millones de dólares en capital. El acuerdo, que se espera se cierre a finales del año fiscal 2025, se financiará con efectivo y deuda y se prevé que impulse el BPA ajustado en el primer año posterior al cierre. HP Enterprise (HPE.US): El Departamento de Justicia (DOJ) resolvió su demanda antimonopolio contra la adquisición de Juniper por parte de HPE por 13 000 millones de dólares, evitando así el juicio al exigir a HPE la venta de su negocio inalámbrico Instant On y la subasta de una licencia para la unidad Mist de Juniper. El acuerdo preserva la competencia a la vez que permite la fusión, cuyo objetivo es impulsar las redes compatibles con IA. Esto refleja un enfoque pragmático del DOJ ante los desafíos de las fusiones. Las acciones de HPE suben actualmente un 13%. Moderna (MRNA.US): La vacuna experimental contra la gripe de la compañía superó los objetivos de eficacia en un ensayo clínico de fase avanzada, mostrando una protección un 27 % superior a la de las vacunas existentes para adultos mayores de 50 años. Esto allana el camino para una vacuna combinada contra la COVID-19 y la gripe, lo que podría impulsar la vacunación. Las acciones subieron un 7,4%. Moderna pretende solicitar la aprobación de vacunas independientes y combinadas el próximo año, aprovechando la tecnología de ARNm, que es más rápida. Las acciones suben un 3,2%. Oracle (ORCL.US): Las acciones suben un 5,4% tras anunciar un acuerdo en la nube que se espera genere más de 30.000 millones de dólares en ingresos anuales a partir del año fiscal 2028. Si bien el nombre del cliente permanece anónimo, el acuerdo destaca el creciente impulso de Oracle en infraestructura de nube e IA. El director ejecutivo, Safra Catz, señaló un crecimiento de la base de datos superior al 100% en nubes rivales. La acción ha subido un 26% en lo que va del año, cerca de máximos históricos. ¿Cómo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.