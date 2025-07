Las claves de la semana: Wall Street apunta a nuevos máximos

El índice americano de referencia, el S&P 500, ha subido un 27% desde que tocó su mínimo del año el 7 de abril, cerrando el pasado viernes en su máximo histórico por primera vez desde el 19 de febrero. El optimismo sobre el progreso comercial con China y el resto de países, el compromiso de gastar decenas de miles de millones de dólares en inversiones de capital en IA y la especulación sobre una inminente flexibilización de las políticas monetarias han sido los principales detonantes de las subidas del índice en las últimas semanas, que han marcado el camino de Wall Street hacia nuevos máximos. Wall Street se recupera Estos 89 días de negociación entre los mínimos de abril y el pasado viernes marcan la recuperación más rápida de la historia en el S&P 500 después de haber sufrido una caída de al menos el 15%, un hecho que rompe el récord anterior de 90 días establecido en 1998. En comparación, en 2020, el S&P 500 tardó 125 días en alcanzar un nuevo máximo histórico. Además, el S&P 500 ha obtenido una rentabilidad del 10% en lo que va del segundo trimestre, y va camino de registrar su mejor rendimiento trimestral desde el primer trimestre de 2024. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Pero no sólo ha sido un gran mes para las bolsas de Wall Street. En el mes de junio la combinación de acciones, bonos soberanos, materias primas y crédito están cerrando su mayor avance mensual en más de un año ante la disminución de los temores de una guerra comercial mundial. El activo que no levanta cabeza, por el contrario, es el dólar, que cotiza en mínimos de los tres últimos años. El déficit fiscal, la guerra comercial, la incertidumbre sobre la sucesión de Jerome Powell en la Reserva Federal y la independencia del organismo están afectando negativamente en la divisa estadounidense. Si analizamos el comportamiento desde 1999 de algunos activos en los 12 meses posteriores al momento de cuando el dólar baja un 10%, comprobamos que el oro sube un 25%, las acciones de emergentes un 29%, los bonos americanos un 15% y las acciones americanas un 11%. ¿Cómo afectan los datos económicos? El PCE del viernes, más alto de lo esperado, representa un cambio de rumbo respecto a los últimos meses de datos de inflación más moderados, y sugiere que el aumento de precios provocado por los aranceles podría estar comenzando a afectar a la economía. Además, si bien el informe publicado el viernes mostró que la confianza del consumidor estadounidense alcanzó su máximo en cuatro meses en junio, gracias a la mejora de las expectativas de inflación, otros datos publicados en los últimos días presentaron un panorama menos alentador. La compra de viviendas nuevas registró en mayo la mayor caída en casi tres años. Las solicitudes recurrentes de prestaciones por desempleo se encuentran en su nivel más alto desde 2021, lo que coincide con otros datos que apuntan a una desaceleración del mercado laboral, y el gasto del consumidor registró en mayo la mayor caída desde principios de año. Esta semana tendremos un nuevo dato de empleo, y esperamos que podamos asistir a una nueva debilidad del mercado laboral en su conjunto, y el incremento de salario por hora trabajada. ¿Qué eventos marcarán la semana en Wall Street y Europa? A lo largo de la semana, hay varios eventos clave que pueden determinar el rumbo tanto de Wall Street como de las bolsas europeas. Estados Unidos Las nóminas no agrícolas serán el dato clave de la semana para Wall Street. Un mercado laboral débil podría aumentar la especulación de que la Reserva Federal podría recortar los tipos de interés pronto, posiblemente tan pronto como el próximo mes de julio. Los datos se publicarán el jueves debido al festivo del Día de la Independencia de Estados Unidos del viernes. Sin embargo, la Fed probablemente necesitaría ver pruebas más claras de debilidad en forma de un crecimiento moderado de las nóminas, una fuerte revisión a la baja de los meses anteriores y una tasa de desempleo en aumento para desencadenar un movimiento de recorte de tipos debido a los niveles de inflación actuales. En la actualidad, los mercados están descontando una probabilidad del 20% de un recorte de los tipos en julio, en lugar de descontar completamente un recorte para septiembre. Antes del informe de empleo del jueves, los inversores estarán atentos a los datos de vacantes de JOLTS de mayo, que se publicarán el martes, y a las cifras de nóminas privadas de ADP de junio, que se publicarán el miércoles. Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo también se publicarán el jueves. Otros indicadores clave sobre el impacto de los aranceles estadounidenses y la incertidumbre política en la actividad económica serán el informe ISM del martes sobre la actividad manufacturera y el correspondiente al sector servicios. Eurozona El foro anual del Banco Central Europeo sobre banca central se celebra en Sintra, Portugal, del lunes al miércoles. Contará con la participación de ponentes de los máximos responsables del BCE, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. Los datos provisionales de inflación de la eurozona marcarán el punto clave de la semana en términos de datos económicos. Los datos preliminares de inflación de Alemania e Italia se publicarán el lunes y los de la eurozona el martes. Se espera que tanto la inflación general como la inflación subyacente de la eurozona hayan experimentado una caída de 0,1%, y que las tasas anuales disminuyan al 1,8% y 2,2% respectivamente. Los factores que explican esta caída incluyen una mayor moderación en los servicios, así como en la inflación de los precios de los alimentos. Los datos de desempleo en Alemania se publicarán el martes, seguidos de los de España, Italia y la eurozona el miércoles. La encuesta de expectativas de consumo del BCE también se publicará el martes. OPA BBVA y Sabadell En España, la semana pasada estuvo marcada por la decisión del gobierno español sobre la OPA de BBVA sobre Sabadell. El veto de 3 años más opción a otros 2 extra es sin duda algo que el mercado no descontaba. Esto muestra la clara reticencia de la administración de Sánchez a la fusión entre ambos bancos. Dado que el gobierno no podía prohibir la OPA, este veto es uno de los escenarios más hostiles que se le podía presentar a BBVA. Pensamos que este veto lastra considerablemente la rentabilidad de la operación, ya que se retrasan unas sinergias que por la parte de la reducción del coste de capital de Sabadell ya venían deterioradas (la entidad ha conseguido reducirlos a lo largo del año del proceso). En nuestra opinión, el atractivo de la operación es ya muy bajo y conlleva riesgos en un escenario de bajadas tipos. Por su parte, sí BBVA decidiera seguir adelante creemos que los accionistas de Sabadell deberían rechazar la oferta, porque el punto fuerte de esta operación era una fusión desde el primer momento. La potencial venta de TSB también complica la operación, aunque pensamos que dada la obligación de Sabadell de convocar una junta de accionistas para aprobar dicha venta complica que se pueda llegar a realizar.

