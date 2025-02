El S&P 500 frena la caída

El sentimiento de los inversores en la apertura del mercado estadounidense sigue siendo mixto, ya que los inversores evalúan la probabilidad de que se produzcan más tensiones entre Estados Unidos y China y su posible impacto en cientos de empresas y en las condiciones comerciales generales de Estados Unidos. El S&P 500 refleja esa incertidumbre y cotiza un 0,3% menos, alcanzado los 6.040 puntos aproximadamente. Mientras tanto, las acciones chinas amplían sus subidas, impulsadas por la expansión del sector tecnológico y el optimismo en torno al desarrollo de la inteligencia artificial china. Los ADR de JD.com lideran el aumento entre las empresas chinas. Según los funcionarios estadounidenses, Trump está dispuesto a firmar una orden ejecutiva destinada a alcanzar un acuerdo y aumentar la presión sobre Irán; sin embargo, los precios del petróleo y los índices no mostraron una reacción inmediata al anuncio. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del S&P 500 Fuente: xStation5 Noticias de empresas del S&P 500 PepsiCo Inc: No alcanzó las expectativas de ingresos anuales, ya que la demanda estadounidense de refrigerios y bebidas se debilitó. Pfizer Inc: Superó las estimaciones del cuarto trimestre, impulsado por las fuertes ventas de su medicamento contra enfermedades cardíacas y una disminución menor de lo esperado en los ingresos por la vacuna COVID. UBS Group: El banco más grande de Europa superó las previsiones de ingresos del cuarto trimestre, pero las acciones cayeron tras los decepcionantes planes de recompra de acciones. Apollo Global Management Inc: Las ganancias del cuarto trimestre superaron las expectativas, impulsadas por un fuerte crecimiento de las tarifas y un sólido desempeño en el segmento de jubilación. La firma vio $ 33 mil millones en entradas de capital, lo que impulsó los activos bajo administración un 15% a $ 751 mil millones. Estee Lauder Companies: Anunció hasta 7.000 recortes de empleo como parte de un plan de reestructuración, informando una disminución de las ventas del 6%, mejor que la caída esperada del 7,3%. Merck & Co Inc: suspendió los envíos de su vacuna Gardasil a China hasta mediados de año debido a la menor demanda de la vacuna contra el VPH, pero las fuertes ventas de su medicamento contra el cáncer Keytruda impulsaron sólidas ganancias en el cuarto trimestre. Vodafone Group: los ingresos por servicios en Alemania disminuyeron un 6,4%, lo que lastró el desempeño del gigante de las telecomunicaciones a pesar de los mejores resultados en el Reino Unido, Turquía y África. Las acciones están probando mínimos históricos desde febrero de 2024. Gráfico de las acciones de Spotify Spotify Technology (SPOT.US), el gigante de la transmisión de música, prevé resultados mejores de lo esperado, respaldadas por el crecimiento de usuarios, aumentos de precios y medidas de reducción de costos. Las acciones subieron casi un 10% hoy, después del primer año completo de rentabilidad. La compañía estuvo activamente en la reducción de costos en los últimos años, anunció que sus ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 16% año tras año a 4.38$ mil millones frente al consenso de los analistas de 4.16$ mil millones. A pesar del fuerte crecimiento de los ingresos, el beneficio neto de Spotify fue de € 367 millones, por debajo de las expectativas de 407,7$ millones. Pero aún así, es una mejora significativa con respecto a la pérdida de 70$ millones del año anterior. Los usuarios activos mensuales (MAU) aumentaron un 12% año tras año a 675 millones, superando el propio pronóstico de Spotify de 665 millones y excediendo las estimaciones de Visible Alpha. Las suscripciones premium aumentaron a 263 millones, superando las proyecciones de 260 millones para el trimestre. De cara al futuro, Spotify prevé unos ingresos para el primer trimestre de 2025 de 4200 millones de euros, con expectativas de: 678 millones de usuarios activos mensuales y 265 millones de suscriptores premium. Fuente: xStation5 ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

