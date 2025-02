El S&P 500 muestra cautela antes del testimonio de Powell

Durante febrero de 2025, el S&P 500 mostró un comportamiento positivo. En concreto hubo algunos días de avances significativos impulsadas por presentaciones de resultados sólidas y declaraciones de Trump en torno a los aranceles. Aun así, los inversores muestran precaución ante un contexto de incertidumbre global la mayoría de jornadas, como la actual. El S&P 500 lleva en el mes un aumento de casi un 2%, impulsado por el rendimiento destacado de varios sectores. Sin embargo, la falta de una clara tendencia alcista sugiere que los inversores están siendo cautelosos y se encuentran evaluando cuidadosamente las condiciones del mercado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los sectores del S&P 500 muestran un desempeño mixto. Fuente: Bloomberg Financial LP Noticias de empresas del S&P 500 Ecolab supera las expectativas: Ecolab sube un 8% después de informar de una ganancia del cuarto trimestre de 472,9 millones de dólares (1,81 dólares por acción), superando las estimaciones de los analistas. La empresa emite una orientación optimista para 2025 con unas ganancias por acción para todo el año previstas entre 7,42 y 7,62 dólares, por encima del consenso de 7,45 dólares. Las acciones de Shopify suben un 3% tras un fuerte crecimiento de los ingresos del cuarto trimestre del 31% hasta los 2.800 millones de dólares. Los inversores reaccionan negativamente a la orientación del margen de flujo de caja libre del primer trimestre en torno a la adolescencia, eclipsando el crecimiento positivo del GMV del 24% hasta los 94.500 millones de dólares. Actualización crucial de Super Micro Computer: las acciones de SMCI caen un 5% antes de su actualización comercial, ya que los inversores esperan claridad sobre las presentaciones retrasadas ante la SEC y el rendimiento del segundo trimestre del año fiscal 2025. La empresa se enfrenta a una fecha límite del 25 de febrero para presentar los documentos necesarios ante la SEC para mantener el cumplimiento de la cotización en el Nasdaq. Aumentan las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Alemania: el superávit comercial de Alemania con Estados Unidos alcanzó un récord de 70.000 millones de euros en 2024, lo que genera preocupación a medida que el presidente Trump implementa nuevos aranceles del 25% al ​​acero y al aluminio. Las exportaciones alemanas a Estados Unidos alcanzaron los 161.300 millones de euros (+2,2% interanual), mientras que las importaciones disminuyeron un 3,4% hasta los 91.400 millones de euros. Coca-Cola sube tras un sólido cuarto trimestre: las acciones de Coca-Cola suben más del 3% tras superar las expectativas del cuarto trimestre con unos ingresos de 11.500 millones de dólares y un BPA de 0,55 dólares. El gigante de las bebidas informó de un impresionante crecimiento orgánico de los ingresos del 14% y del 2% del volumen, superando a su rival PepsiCo. La dirección prevé un crecimiento orgánico de los ingresos del 5-6% para 2025 ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.