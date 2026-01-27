El S&P 500 muy cerca de los 7.000 puntos

El S&P 500 registra una subida del 0,47%, con los inversores posicionándose gradualmente de cara a la decisión de la Fed de mañana y la conferencia de prensa de Jerome Powell. Al mismo tiempo, los datos de vivienda estadounidenses de esta mañana sorprendieron al alza: los precios de las viviendas subieron un 0,6 % intermensual frente al 0,3 % esperado y el 0,4 % anterior, mientras que los precios en las 20 áreas metropolitanas más grandes de Estados Unidos aumentaron un 1,4 % interanual frente al 1,2 % esperado y el 1,3 % anterior. Además, el cambio de empleo semanal de ADP se situó en 7.500 puestos de trabajo frente a los 8.000 anteriores. El S&P 500 roza los 7.000 puntos, cota que desencadenó dos impulsos bajistas en diciembre.

Las acciones de UnitedHealth se desploman un 19%, pero el sentimiento general del mercado se ve respaldado por la fortaleza de las grandes tecnológicas. Apple, Amazon, Alphabet, Meta Platforms y Nvidia suben, junto con nombres de la cadena de suministro de semiconductores, desde Micron y Lam Research hasta la empresa de ciberseguridad Cloudflare.

La renta variable estadounidense muestra hoy una clara selectividad sectorial, siendo el sector sanitario la principal fuente de presión. Las aseguradoras de salud cotizan a la baja después de que Estados Unidos propusiera mantener sin cambios los pagos a los planes privados de Medicare el próximo año.

UnitedHealth (UNH.US) se hunde un 19% Humana (HUM.US) un 15%y CVS Health (CVS.US) un 13%. Lo que agrava el tono negativo es que UnitedHealth afirmó que prevé una disminución de los ingresos en 2026, lo que marcaría su primera contracción anual en más de tres décadas.

En el sector del software para hostelería, Agilysys (AGYS.US) se desploma un 12% tras publicar un BPA ajustado para el tercer trimestre fiscal que no alcanzó las expectativas, una corrección de precios típica cuando los resultados no justifican la valoración.

Las aerolíneas presentan resultados dispares: American Airlines (AAL.US) sube un 3% tras los resultados del cuarto trimestre, mientras que JetBlue (JBLU.US) ha bajado un 3% tras reportar una pérdida mayor de lo esperado, lo que subraya los desafíos de ascender en el mercado.

En IA e infraestructura en la nube, CoreWeave (CRWV.US) sube un 4%, extendiendo el repunte del lunes después de que Nvidia invirtiera 2.000 millones de dólares adicionales en la compañía. Tras la noticia, Deutsche Bank mejoró la recomendación de la acción a Comprar, lo que reforzó la confianza en el sector de la infraestructura de IA.

Sanmina (SANM.US) se apunta una caída del 8% tras unas previsiones de ingresos para el segundo trimestre por debajo del consenso. En logística, United Parcel Service (UPS.US) sube un 3% tras pronosticar unas ventas anuales superiores a las esperadas por Wall Street, al tiempo que continúa con su plan de eliminar el volumen de paquetes menos rentable de su red.

En el sector automotriz, General Motors (GM.US) crece un 4% tras proyectar un crecimiento de beneficios de hasta 2.000 millones de dólares este año y anunciar un mayor dividendo y recompras.

En defensa, Northrop Grumman (NOC.US) baja un 1% tras emitir una previsión de beneficios por acción (BPA) ajustados para todo el año, inferior al consenso, mientras que la pequeña empresa del sector espacial Redwire (RDW.US) ha subido un 15% tras adjudicarse un contrato vinculado a un programa estadounidense de defensa antimisiles. El mayor contratista de defensa estadounidense, RTX Corp. (RTX.US), sube un 3% tras superar las expectativas en los beneficios por acción ajustados del cuarto trimestre.

¿Cómo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.