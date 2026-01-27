Ayer se anunció un nuevo ejemplo de financiación circular dentro del sector de la inteligencia artificial, un fenómeno cada vez más polémico entre analistas e inversores. En un entorno donde fabricantes de chips, grandes tecnológicas y compañías de IA se financian mutuamente, Nvidia comunicó una inversión de 2.000 millones de dólares en CoreWeave, una empresa de computación en la nube especializada en cargas de trabajo de IA.

El anuncio provocó que las acciones de CoreWeave subieran casi un 5% durante la sesión y otro 5% en premarket, mientras que Nvidia se mantuvo prácticamente plana, cerrando con un ligero retroceso del 0,64%. Este movimiento vuelve a alimentar el debate sobre si estamos ante una burbuja creciente en el sector de la IA.

¿Qué es CoreWeave y por qué Nvidia quiere reforzar su posición en la compañía?

CoreWeave es una compañía estadounidense que opera como proveedor de infraestructura en la nube especializada en inteligencia artificial. En términos simples, ofrece a sus clientes potencia de cálculo basada en GPU para que puedan entrenar y ejecutar sus modelos de IA sin necesidad de construir sus propios centros de datos. Entre los usuarios que han recurrido a su plataforma se encuentran empresas como OpenAI o Runway.

¿Cómo encaja la inversión de Nvidia en CoreWeave dentro de la carrera por liderar la IA?

Nvidia, líder indiscutible del sector de semiconductores, ha experimentado un crecimiento extraordinario en los últimos años, aunque en los últimos meses su rendimiento se ha moderado: la acción acumula un comportamiento ligeramente negativo en lo que va de año y un avance cercano al 6% en los últimos doce meses.

El caso de CoreWeave es muy diferente. Se trata de una compañía más novedosa, con menos de un año en bolsa y en plena fase de expansión. En apenas tres semanas de 2026, acumula subidas del 30%, y desde su salida a bolsa en abril avanza más de 150%.

La relación entre ambas empresas no es nueva. Nvidia ya había invertido previamente en CoreWeave, pero con esta nueva operación invierte 2.000 millones de dólares en acciones a 87,2 dólares por título, duplicando su posición y alcanzando aproximadamente el 11% del capital.

Con ello, Nvidia refuerza su estrategia para dominar la infraestructura de computación para IA, mientras que CoreWeave podrá ampliar su capacidad de cómputo, almacenamiento e integración de chips Nvidia.

Este movimiento refleja que los ganadores del rally de la IA no serán únicamente los fabricantes de chips como Nvidia, ASML o TSMC. También compañías de centros de datos, cloud y servicios de infraestructura podrían beneficiarse del crecimiento de la demanda de IA. Por ello, los grandes jugadores están diversificando inversiones para capturar valor en distintos puntos de la cadena.

Financiación circular: el vínculo entre Nvidia, CoreWeave y el riesgo de burbuja en la IA

Durante el último año, el debate sobre una posible burbuja de la inteligencia artificial ha ganado fuerza. Las subidas exponenciales de muchas compañías vinculadas a la IA, junto con expectativas extremadamente optimistas, han generado preocupación.

Sin embargo, uno de los elementos que más ha encendido las alarmas es la llamada “economía circular” en el sector. Este fenómeno se produce cuando grandes tecnológicas como Nvidia o AMD invierten capital en sus propios clientes, como CoreWeave, OpenAI u Oracle, y estos clientes utilizan parte de ese capital para comprar más hardware a las mismas compañías que los financian.

El resultado es un crecimiento de ingresos que algunos analistas consideran artificial, ya que no proviene de una demanda orgánica sino de un ciclo de financiación interna.

¿Existe una burbuja en la IA? Señales de riesgo tras el movimiento de Nvidia y CoreWeave

Si bien es cierto que nunca hemos vivido una revolución comparable a la de la Inteligencia Artificial, sí podemos encontrar escenarios históricos en los que un incremento masivo de la inversión en capex terminó siendo perjudicial para el sector, ya que las expectativas superaron con creces la demanda real. Un ejemplo claro fue el periodo de las punto com, marcado por un fuerte endeudamiento y múltiplos desorbitados.

Es importante destacar que este aumento del gasto en capex ya no es una opción para muchas compañías: si no innovan y se reinventan, corren el riesgo de quedar fuera del mercado. Por ello, las empresas se ven obligadas a equilibrar cuidadosamente la cantidad de capital invertido, la forma de financiarlo (ya sea con deuda o con flujos de caja) y la rentabilidad esperada de dicha inversión. Para ilustrar este crecimiento exponencial del capex, basta observar la evolución del gasto conjunto en inversión de Meta, Alphabet, Amazon y Microsoft.



Desde XTB consideramos que el mercado no se encuentra en una burbuja generalizada. Sin embargo, sí existen compañías con un mayor componente de riesgo y un perfil claramente especulativo por parte de los inversores. Estas suelen presentar rasgos como múltiplos muy exigentes, proyecciones de crecimiento excesivamente optimistas o elevados niveles de endeudamiento destinados a financiar inversiones en capex. Aun así, también encontramos empresas con oportunidades atractivas: múltiplos altos pero razonables, inversiones financiadas mediante flujos de caja y proyecciones realistas sobre la rentabilización futura de ese capex.

