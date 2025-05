El S&P 500 retrocede al inicio de la semana

Los futuros del S&P 500 rompen una racha alcista de una semana, con una caída de casi el 1,2% al inicio de la jornada. La rebaja de Moody's a la calificación crediticia estadounidense ha reavivado el ánimo de "vender en Estados Unidos". Las acciones caen, mientras que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro pone de relieve el coste del servicio de la deuda estadounidense. Cotización del S&P500 Desde el 22 de abril, los índices estadounidenses recuperaron dos meses de pérdidas provocadas por la escalada arancelaria de Donald Trump. El S&P 500 cerró la semana pasada cerca del nivel psicológico de los 6.000 puntos, rozando la zona de sobrecompra (RSI > 70). Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 Recorte en la calificación de deuda de Estados Unidos Durante años, la deuda fue el principal producto de exportación de Estados Unidos, y la inquebrantable fe en el excepcionalismo y la eficiencia económica de EE. UU. permitió al país movilizar cantidades récord de capital. Este panorama podría estar cambiando después de que Moody's, la última de las tres grandes agencias (junto con S&P y Fitch), rebajara la calificación de Estados Unidos. El razonamiento de Moody's refleja los temas que Donald Trump planteó en su campaña de 2024. El foco está en el implacable aumento de la deuda federal. Entre 2012 y 2024, la ratio deuda/PIB pasó del 70% al 98%, y ninguno de los partidos ha ofrecido medidas duraderas para detener la espiral de deuda. Los costes del servicio de la deuda también están aumentando, como se refleja en el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Moody's señala que los intereses de la deuda federal consumieron el 18% de los ingresos en 2024, frente al 9% de 2021. Si bien el presidente Trump ha pedido una reducción de la deuda desde la campaña, las medidas de su administración —y las proyecciones de Moody's— no apuntan a un progreso rápido. El déficit presupuestario de 2025 es casi 210.000 millones de dólares mayor que el de 2024, y los recortes de impuestos previstos podrían no estar totalmente cubiertos por los aranceles, dado el impulso para desescalar la guerra comercial. Los recortes a los programas sociales previstos para 2026 reducirían el gasto federal solo en un 15%, dejando prácticamente intactos los mayores desembolsos (Medicare y el pago de intereses). A pesar de la agenda de Trump, Moody's pronostica que la deuda estadounidense alcanzará el 134% del PIB antes de 2035. Estados Unidos ha salido del grupo de los prestatarios soberanos con mayor calificación crediticia. Cabe destacar, sin embargo, que la mayoría de las economías que aún mantienen la calificación AAA se encuentran bajo revisión para posibles cambios de estatus. Fuente: Bloomberg Finance L.P.

