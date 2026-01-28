Conclusiones clave El S&P 500 avanzó un 0,4%, sumando su tercera sesión consecutiva en verde y acumulando un +1,5% semanal.

El índice cerró en 6.978 dólares, muy cerca de sus máximos históricos y a un paso de superar la barrera psicológica de los 7.000 puntos.

Los futuros apuntan a una apertura positiva (+0,3%), en una jornada marcada por la expectativa de resultados de Microsoft, Meta y Tesla tras el cierre.

El S&P 500 cerró ayer con una subida del +0,4%, encadenando tres jornadas consecutivas en positivo y acumulando un +1,5% en lo que va de semana. El índice se sitúa en 6.978 dólares, muy cerca de sus máximos históricos y de superar la barrera psicológica de los 7.000 dólares. Los futuros apuntan a una apertura alcista (+0,3%), mientras los inversores esperan los resultados de Microsoft, Meta y Tesla, que se publicarán tras el cierre de la sesión. Acciones con mejor desempeño del S&P 500 Dentro de las acciones con mejor desempeño dentro del S&P 500 en la jornada de ayer, encontramos: CORNING INC: +15.58%

SYSCO CORP: +10.96%

GENERAL MOTORS CO: +8.75%

HCA HEALTHCARE INC: +7.08%

LAM RESEARCH CORP: +7.00%

AMPHENOL CORP-CL A: +6.87%

MICRON TECHNOLOGY INC: +5.44%

WESTERN DIGITAL CORP: +4.90%

KLA CORP: +4.75%

AKAMAI TECHNOLOGIES INC: +4.66% Acciones con peor desempeño del S&P 500 En el extremo contrario, las acciones con pero desempeño del selectivo en la jornada de ayer han sido: HUMANA INC: -21.13%

UNITEDHEALTH GROUP INC: -19.61%

ELEVANCE HEALTH INC: -14.33%

CVS HEALTH CORP: -14.15%

CENTENE CORP: -10.26%

ROPER TECHNOLOGIES INC: -9.64%

MOLINA HEALTHCARE INC: -8.42%

BROWN & BROWN INC: -6.91%

FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC: -6.17%

SYNCHRONY FINANCIAL: -5.82% Los resultados de Microsoft, Meta y Tesla, que se darán a conocer al cierre de la sesión de hoy, podrían actuar como catalizadores para el selectivo e impulsar o lastrar a sus componentes.

