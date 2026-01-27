Continúa la temporada de resultados. Mañana miércoles a cierre de mercado dará a conocer sus cifras del cuarto trimestre de 2025 Tesla, la compañía insignia del magnate Elon Musk. El mercado descuenta unos resultados débiles en automoción, compensados parcialmente por el buen momento de energía y almacenamiento, con caída clara de beneficios y márgenes frente a 2024. Tesla acumula recientes rebajas de estimaciones y un histórico de sorpresas negativas en BPA (tres de los últimos cuatro trimestres han finalizado por debajo del consenso, con una media de sorpresa negativa del 11%).

El mercado pondrá mañana el foco en la evolución de márgenes en precios en vehículo eléctrico, especialmente en China y Europa, donde la competencia de fabricantes locales se ha intensificado y Tesla pierde cuota, y en las proyecciones para este 2026, donde el consenso de la propia Tesla pronostica un crecimiento moderado, con los ingresos en torno a los 104.000 millones, las entregas totales cerca de los 1,72 millones y el BPA non-GAAP alredeor de los 2,03 dólares. Además, parte del mercado también espera que la compañía refuerce el relato de software y servicios (con robotaxi y FSD) para justificar múltiplos elevados pese a la maduración del negocio EV.

Métricas esperadas del cuarto trimestre de 2025 en Tesla

Ingresos totales: en torno a 24.500‑25.000 millones de dólares, ligeramente a la baja o planos.

Beneficio por acción (non‑GAAP): alrededor de 0,44‑0,45 dólares, lo que supone una caída cercana al 38‑40% interanual.

Beneficio por acción GAAP: el consenso interno de Tesla apunta a unos 0,30 dólares.

Margen bruto: se espera un 17% aproximadamente, por debajo de las cotas máximas.

Margen operativo: en torno al 4‑4,5%, reflejando presión en precios, mayores gastos y mix de negocio.

Flujo de caja libre: unos 350 millones de dólares para el trimestre, con capex elevado ligado a nuevas iniciativas (IA, energía, producto).

Desglose por segmentos

En automoción se esperan unos ingresos de 17.300 millones de dólares.

El mercado descuenta caídas de volúmenes frente al año anterior y presión de precios , con descenso de márgenes por la guerra comercial en vehículo eléctrico y la retirada de incentivos en Estados Unidos debilidad en Europa.

, con descenso de márgenes por la guerra comercial en vehículo eléctrico y la retirada de incentivos en Estados Unidos debilidad en Europa. Las entregas del cuarto trimestre rondan 418.000 vehículos, claramente por debajo del año previo, lo que condiciona la palanca operativa.

Energía y almacenamiento

Ingresos : en torno a 3.800 millones de dólares, con fuerte crecimiento interanual, consolidando este segmento como segundo motor de la compañía.

: en torno a 3.800 millones de dólares, con fuerte crecimiento interanual, consolidando este segmento como segundo motor de la compañía. El consenso espera despliegues anuales de unos 65 GWh en 2025, con margen bruto superior al de automoción y contribución creciente al beneficio.

Servicios y otros

Ingresos : unos 3.400 millones de dólares.

: unos 3.400 millones de dólares. Incluye posventa, servicios, seguros y otros, con márgenes más modestos pero recurrentes.

Posición financiera

Caja y equivalentes: 43.500 millones de dólares al cierre del cuarto trimestre, dando un balance muy sólido para financiar capex en IA, robotaxi y energía.

¿Cómo puede reaccionar el mercado a los resultados de Tesla?

El trimestre que descuenta el consenso para Tesla es de transición: el negocio automotriz está claramente en fase de normalización de márgenes, con volumen y precio presionados por la competencia china y el enfriamiento de la demanda de vehículos eléctricos en mercados clave. El margen bruto en el entorno del 17% y el margen operativo apenas por encima del 4% dibujarían un perfil de rentabilidad mucho más cercano al de un OEM (fabricante de equipos tradicional) que al de una empresa de “hyper‑growth tech”, lo que tensiona la justificación de múltiplos premium si no hay una guía muy convincente en IA, software y servicios.

En este contexto, el riesgo principal de la publicación no está tanto en el dato puntual (que el mercado ya asume flojo) como en el mensaje cualitativo de Musk sobre 2026‑2027: si la compañía consigue articular un plan creíble de escalado de energía, monetización del FSD y roadmap de robotaxi, el mercado puede mirar más allá de unos trimestres de presión en márgenes. En cambio, si la conferencia posterior a los resultados se percibe como excesivamente aspiracional y poco respaldada por cifras, la reacción del valor puede ser negativa incluso aunque se cumpla el consenso.

¿Cómo comprar acciones de Tesla?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Tesla (TSLA.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.