El S&P 500 se tiñe de rojo en la apertura

El S&P 500 retrocede un 3% en la apertura y pierde el soporte de los 5.300 puntos tras las subidas registradas en la jornada de ayer. Los principales índices mundiales vuelven a firmar una jornada en negativo a pesar de la tregua de 90 días a los aranceles de Donald Trump y el pesimismo asola de nuevo los mercados, manteniendo la tendencia bajista. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sectores del S&P 500 Noticias corporativas del S&P500 El director ejecutivo de Amazon (AMZN.US), Andy Jassy, ​​enfatizó la necesidad de la compañía de operar como la "startup más grande del mundo" en su carta anual a los accionistas , publicada el jueves. Jassy destacó la IA como un diferenciador competitivo crucial, señalando que el negocio de IA de Amazon está "creciendo a tasas interanuales de tres dígitos" y representa una "tasa de ingresos anuales multimillonaria". El director ejecutivo promocionó los nuevos chips Trainium2 de Amazon, afirmando que ofrecen una relación precio-rendimiento entre un 30 % y un 40 % mejor que otras instancias de cómputo basadas en GPU. Amazon ha comprometido aproximadamente 100 000 millones de dólares en inversiones de capital planificadas este año en proyectos relacionados con la IA, la mayoría de las cuales se destinarán a centros de datos de AWS. Jassy también destacó el crecimiento de los productos Amazon Pharmacy y One Medical, lo que indica una continua expansión de los servicios de salud. Según informes, la compañía ha encuestado a sus empleados para identificar cuellos de botella burocráticos, recibiendo casi 1000 respuestas como parte de una iniciativa de eficiencia.

Alphabet (GOOGL.US) recibió comentarios positivos de los analistas tras su evento Cloud Next 25, centrado en el negocio de la nube de la compañía. Bloomberg Intelligence señaló que la presentación de Google "mostró el enfoque de la compañía en el mercado de infraestructura de IA, impulsado por sus avances en TPU y las capacidades de Gemini LLM", y espera que el crecimiento de Google Cloud "se acelere durante el segundo semestre a pesar de la incertidumbre arancelaria". Los analistas de Citizens abandonaron el evento "convencidos de que la tecnología de IA se está convirtiendo cada vez más en un producto para impulsar resultados comerciales reales", lo que crea un impulso para Google Cloud. Citi mantuvo una recomendación de "compra", pero redujo su precio objetivo de $229 a $195, alegando "visibilidad limitada relacionada con los aranceles", a pesar de ser "cada vez más optimista sobre GCP dado el continuo progreso en sus herramientas de IA". Melius Research mantuvo una recomendación de "mantener" con un precio objetivo de $166, señalando que Google Cloud "ha actuado rápidamente para igualar y ahora superar las capacidades de IA de competidores como AWS y Azure". Las acciones de Alphabet cayeron un 1,4% en la sesión previa a la apertura del mercado tras subir un 9,7% el miércoles.

CarMax (KMX.US) se retractó del calendario de sus objetivos financieros, uniéndose a Delta Air Lines al señalar que la incertidumbre en torno a las políticas comerciales del presidente Trump está obstaculizando la planificación a largo plazo. Si bien el minorista de autos usados ​​informó avances en el cumplimiento de los objetivos, eliminará los plazos asociados debido al "posible impacto de factores macroeconómicos más amplios". CarMax se había propuesto vender más de 2 millones de unidades minoristas y mayoristas anualmente entre los años fiscales 2026 y 2030, con ingresos anuales proyectados de $33 mil millones y una participación de mercado a nivel nacional superior al 5%. La compañía reportó ganancias por acción en el cuarto trimestre fiscal de 58 centavos, por debajo de la estimación promedio de los analistas de 65 centavos. Se espera que el arancel del 25% propuesto por Trump a las importaciones de automóviles tenga un impacto severo en los precios de los autos nuevos, con efectos indirectos en el mercado de usados. Las acciones de CarMax cayeron un 7,6% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Apple (AAPL.US) experimentó un aumento repentino de ventas en medio de la preocupación por los aranceles, con un aumento del 33% en las ventas en tiendas físicas y en línea el sábado, en comparación con el promedio de los cuatro sábados anteriores, según Earnest Analytics. Los consumidores se apresuraron a comprar iPhones y MacBooks ante los posibles aumentos de precios derivados de las políticas comerciales del presidente Trump. Reuters informa que Apple ha enviado aproximadamente 1,5 millones de iPhones desde India a Estados Unidos en un esfuerzo por eludir los aranceles chinos, con seis aviones de carga que transportaban aproximadamente 100 toneladas cada uno desde marzo. Según se informa, la compañía presionó a las autoridades aeroportuarias indias para que redujeran el tiempo de despacho de aduanas de 30 horas a solo seis. El miércoles, Trump suspendió algunos aranceles mientras elevaba los de China al 125%, "con efecto inmediato". Apple no ha comentado sobre posibles aumentos de precios ni sobre las posibilidades de fabricación en Estados Unidos, aunque The Wall Street Journal informa que los expertos consideran imposible fabricar iPhones completos en el país. Fuente: Bloomberg Financial LP

