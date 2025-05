El S&P 500 sigue en tendencia alcista 📈🔎

La publicaci贸n del informe del IPC de EE. UU. de abril est谩 marcando la sesi贸n burs谩til en Wall Street. La din谩mica de precios del mes pasado fue menor de lo esperado. Los datos inferiores a lo esperado 鈥攜, lo que es m谩s importante, la ausencia de un aumento en la din谩mica de la inflaci贸n anual en comparaci贸n con el mes anterior鈥 dan esperanza de una menor presi贸n sobre los precios inducida por los aranceles de lo que se tem铆a inicialmente. Para la Fed, estos son datos positivos.聽En estos momentos, el S&P 500 sube un 0,7%. Noticias corporativas del S&P 500 Coinbase (COIN.US) sube un 16% tras ser incorporada al S&P500, reemplazando a Discover Financial antes de su adquisici贸n por Capital One. El cambio entra en vigor el 19 de mayo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil First Solar (FSLR.US) sube un 19% despu茅s de que Wolfe Research mejorara su calificaci贸n a "Outperform" con un objetivo de $221, citando los beneficios de las cuentas de jubilaci贸n individuales (IRA), el apoyo bipartidista y el impulso. Los riesgos incluyen las garant铆as de los paneles y la presi贸n sobre los precios. Archer Aviation (ACHR.US) sube un 18% debido a una p茅rdida menor en el primer trimestre (-$0,17 frente a -$0,36), planes de lanzamiento en los Emiratos 脕rabes Unidos, nuevos clientes y una alianza con Palantir AI. Termin贸 el primer trimestre con $1.030 millones en efectivo. 3D Systems (DDD.US) se desploma un 27% tras no alcanzar las estimaciones del primer trimestre y retirar su pron贸stico para 2025, aduciendo un bajo gasto de los clientes. Los ingresos cayeron un 8% interanual. Hertz (HTZ1.US) cae un 16% tras una ca铆da interanual del 13% en los ingresos y beneficios del primer trimestre. La menor capacidad de la flota y la menor demanda de viajes afectaron el mercado, aunque las reservas de ocio se mantuvieron al alza. UnitedHealth (UNH.US) cae un 14% tras la repentina renuncia de su director ejecutivo, Andrew Witty. La compa帽铆a tambi茅n suspendi贸 su pron贸stico para 2025 debido al aumento de los costos m茅dicos y la continua inestabilidad en el liderazgo. 驴C贸mo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs m谩s destacados que nos permiten replicar el comportamiento del 铆ndice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (d贸lares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociaci贸n mensual no tienen comisi贸n de compra ni de venta. Adem谩s, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a trav茅s de nuestros 聽planes de inversi贸n, una funcionalidad que permite combinar distintos t铆tulos, programando las aportaciones de manera peri贸dica y eligiendo tanto el importe como el plazo o m茅todo de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversi贸n a partir de tan s贸lo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

