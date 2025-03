El S&P 500 sube impulsado por los datos de inflación

El S&P 500 abre en positivo y crece en torno al 1%. Tras las sesiones en rojo del inicio de la semana parece que la sesión de hoy dará un poco de tregua a las grandes caídas. Los datos de inflación presentados se sitúan por debajo de las expectativas e impulsan a los mercados. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sorprende el crecimiento de en torno al 7% y 8% de compañías como Tesla, Palantir, Nvidia, Intel y Super Micro Computer. Estas subidas se presentan después de que algunas de estas empresas hayan experimentado la pérdida de más del 15% de su cotización como el caso de Tesla. Otras empresas que destacan en el crecimiento del índice son Meta, Royal Caribbean Cruises, Netflix y Amazon. Por el contrario, las empresas que cotizan en rojo destacan Delta Air Lines que sigue cayendo tras la sesión de ayer, Nike, Coca-Cola y Starbucks. No obstante, se prevé que los datos positivos de inflación, marcando una inflación menor a la esperada, reactiven los mercados americanos y los estimulen al alza. Datos de inflación Los datos de inflación de febrero muestran una desaceleración en la presión de los precios: Los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) revelaron que los precios al consumidor aumentaron menos de lo previsto en febrero, con un incremento del 2,8% interanual, por debajo del aumento del 3% registrado en enero y de las expectativas de los economistas, que esperaban un aumento del 2,9%. En términos mensuales, el índice subió un 0,2%, desacelerándose respecto al aumento del 0,5% de enero. El IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, subió un 3,1% interanual, por debajo del 3,3% del período anterior. Ambas métricas superaron las proyecciones de Wall Street, lo que podría aliviar las preocupaciones de los inversores sobre la inflación persistente mientras la Reserva Federal evalúa su política de tipos de interés. Noticias de empresas del S&P 500 Tesla (TSLA.US): A pesar de un reciente repunte del 7%, las acciones de Tesla siguen estando un 50% por debajo de sus máximos históricos. Este crecimiento es insuficiente para disipar las preocupaciones de inversores sobre la viabilidad a largo plazo de la empresa. Recientemente, el presidente Donald Trump expresó su intención de adquirir un Tesla Model S como muestra de apoyo a Elon Musk. Sin embargo, este gesto no ha logrado revertir la tendencia negativa en las ventas y la percepción de la marca. Palantir Technologies (PLTR.US): Las acciones de Palantir aumentaron un 5%, impulsadas por el anuncio de nuevos clientes de renombre, como Walgreens y Heineken. La empresa continúa expandiendo su presencia en el sector de inteligencia artificial, ofreciendo herramientas de análisis de datos tanto a clientes gubernamentales como comerciales. Las expectativas de crecimiento de la compañía siguen siendo positivas y se espera un crecimiento en los ingresos en la próxima presentación de resultados. Intel Corp. (INTC.US): Las acciones de Intel subieron un 5 %, tras informes de que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) está negociando con Nvidia, AMD y Broadcom para formar una empresa conjunta que gestionaría la división de fabricación de chips de Intel. TSMC no poseería más del 50% de la nueva entidad, lo que podría reconfigurar el panorama competitivo en el sector de semiconductores. Esta nueva alianza podría impulsar el desarrollo tecnológico de la compañía y aumentar sus ventas en los próximos meses. El acuerdo potencial requeriría la aprobación de la administración de Trump y se da a pesar de las recientes pérdidas de $13.4 mil millones en el negocio de Foundry de Intel y los retrasos en sus instalaciones de fabricación de chips en Ohio. Los recibos de depósito estadounidenses de TSMC subieron un 1.1% tras la noticia. Netflix Inc. (NFLX.US): Las acciones de Netflix aumentaron un 2.35%, continuando la tendencia positiva observada en sesiones anteriores. La compañía ha diversificado su contenido, apostando por géneros menos explorados, como adaptaciones de novelas clásicas y el entretenimiento basado en deportes de contacto, incluyendo la lucha libre. Estas modificaciones en el modelo de negocio de Netflix han sido bien recibidas por la audiencia y ha contribuido al crecimiento de su base de suscriptores.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.