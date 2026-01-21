El S&P 500 sube por encima del 1%

La percepción de Wall Street ha dado un giro tras la intervención de Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos. Adoptando una postura notablemente más defensiva, la garantía del presidente de que una "solución contundente" respecto a Groenlandia está descartada proporcionó un alivio inmediato a los mercados globales. Fundamentalmente, la ausencia de cualquier mención a los aranceles relacionados con Groenlandia ha reavivado la narrativa de "TACO" (Trump siempre se acobarda) entre los inversores. Las principales conclusiones del discurso del presidente son:

El motor estadounidense: Trump describió a Estados Unidos como el "motor del planeta", argumentando que la prosperidad global está ligada al crecimiento estadounidense. Elogió el historial de su administración en materia de desregulación, recortes de impuestos y control de la inflación.

Críticas europeas : El presidente criticó las políticas energéticas y migratorias europeas, contrastándolas con su agenda de "Estados Unidos primero".

Presión comercial : En una medida coherente con su postura proteccionista, Trump propuso aranceles del 30% a Suiza para combatir el creciente déficit comercial.

La cuestión de Groenlandia : Trump reiteró su deseo de negociar la adquisición de Groenlandia, afirmando que "ningún país aparte de Estados Unidos" debería poseer el territorio. Lanzó un duro ultimátum a Dinamarca: "Si dicen que sí, será bienvenido; si dicen que no, será recordado para siempre".

Estrategia energética : Si bien elogió la energía nuclear y el dominio estadounidense en el petróleo y el gas, Trump se mantuvo crítico con las energías renovables, en particular la energía eólica. Se comprometió a reducir los precios de las materias primas y a negociar una solución al conflicto en Ucrania.

Inversión regional: El Presidente también señaló que Venezuela se beneficiará de una mayor inversión estadounidense.

Cotización del S&P 500

El S&P 500 ha experimentado una sólida recuperación, cotizando cerca del nivel de 6.900 puntos y recuperando un 1,1% tras la ola de ventas de ayer. La fase correctiva actual coincide con la magnitud del retroceso de diciembre. Es probable que los alcistas busquen la resistencia en 6.930, que se alinea con el retroceso de 50,0 de la corrección actual y el gap de apertura tras el fin de semana. Por el contrario, si se reanuda la tendencia bajista, los vendedores buscarán los niveles de retroceso de 50,0 y 61,8 del importante repunte que comenzó en noviembre.

Empresas más destacadas del S&P 500

Johnson & Johnson corrige casi un 2% tras reportar ingresos de 24.600 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025 , ligeramente por encima del consenso de 24.100 millones de dólares. El beneficio por acción (BPA) se situó en 2,46 dólares, en línea con las estimaciones.

, ligeramente por encima del consenso de 24.100 millones de dólares. El beneficio por acción (BPA) se situó en 2,46 dólares, en línea con las estimaciones. Charles Schwab presentó resultados que cumplieron con las proyecciones del mercado, con ingresos de 6.340 millones de dólares y un BPA de 1,39 dólares. La reacción negativa inicial ante la falta de resultados superiores a los esperados se vio compensada por el ascenso general del mercado, con las acciones repuntando un 1%.

La reacción negativa inicial ante la falta de resultados superiores a los esperados se vio compensada por el ascenso general del mercado, con las acciones repuntando un 1%. Travelers registró un beneficio por acción (BPA) significativamente superior a lo esperado, con un BPA de 11,13 dólares, frente a los 8,74 dólares esperados. Los ingresos alcanzaron los 12.430 millones de dólares, superando la previsión de 11.040 millones de dólares. Las acciones subieron a 275 dólares al inicio de la sesión antes de moderarse a 270 dólares, manteniendo un incremento de 2 décimas.

Los ingresos alcanzaron los 12.430 millones de dólares, superando la previsión de 11.040 millones de dólares. Las acciones subieron a 275 dólares al inicio de la sesión antes de moderarse a 270 dólares, manteniendo un incremento de 2 décimas. Halliburton superó las expectativas con un BPA de 0,69 dólares (frente a los 0,54 dólares esperados) e ingresos de 5.700 millones de dólares. El enfoque de la empresa de servicios petroleros en nuevas oportunidades de inversión, incluyendo posibles proyectos en Venezuela, impulsó las acciones por encima del 3%.

¿Cómo invertir en el S&P 500?

